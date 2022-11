Gravide «Sarah» turte ikke oppsøke lege. Papirløse gravide er redde for å be om helsehjelp.

Sarah holder hendene beskyttende foran sin runde mage. Hun er seks måneder på vei med en liten jente. Men fordi Sarah er papirløs, er hun ikke automatisk en del av svangerskapsomsorgen.

Sarah er fra Øst-Afrika. Hun har vært i Norge i mange år, men har ikke oppholdstillatelse.

20. nov. 2022 07:06 Sist oppdatert 18 minutter siden

Nesten hver uke føder en papirløs kvinne et barn på norske sykehus. Nå viser en studie at kvinnene i liten grad oppsøker helsevesenet under graviditeten.

Det øker risikoen for at noe går galt med barnet.