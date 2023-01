Justisministeren åpner ni «nye» tjenestesteder. Hun kan ikke svare på hva det betyr.

To av dem blir bare sommeråpne. Ett sted er det politi allerede. Og sør i Oslo kommer et nytt tjenestested – før en mye større politistasjon legges ned.

Emilie Enger Mehl besøkte Mortensrud i Oslo fredag. Der skal hun åpne et tjenestested. Ved siden av henne snakker stasjonssjef på Manglerud og tidligere fagforeningstopp Sigve Bolstad med Trygve Slagsvold Vedum.

06.01.2023 15:25

Regjeringen har lovet å åpne 20 tjenestesteder. Det skal gjøre politiet mer synlig og til stede lokalt.

Fredag kom de ni første.

Hvor mye mer nært og tilgjengelig blir politiet nå? Det er fortsatt i det blålys-blå.

Sommeråpent turistpoliti

Dette er status for Mehls ni tjenestesteder:

To politikontorer skal bare være sommeråpne: Hvaler og Geiranger.

På Torp flyplass er det allerede politi.

På Mortensrud opprettes politipost. Men den mye større politistasjonen på Manglerud skal flytte og er allerede stengt for publikum. Det var Solberg-regjeringen som besluttet å flytte politistasjonen fra Manglerud.

I Sigdal, Meråker, Engerdal og Salangen og Steigen åpnes fem tjenestesteder som tidligere er lagt ned. De fem kommunene hadde til sammen 11.822 innbyggere i fjor.

I tillegg nevner regjeringen Magnormoen politistasjon. Det var den forrige regjeringen som tok initiativ til å åpne denne politistasjonen. Magnormoen er heller ikke åpen for publikum.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kan ikke slå fast hvilke åpningstider eller hvor stor bemanning det skal være på de nye tjenestestedene.

– Nå er vi opptatt av at kommunene og politiet må finne løsninger sammen, sier Mehl.

– Dere gjør dette for å få politiet nærmere publikum, men du kan ikke si noe om hvor mye politi det vil være der eller hvordan man kan nå dem?

– I dag er det 6. januar. Og vi har gitt Politidirektoratet dette oppdraget som det nesten aller første vi gjør i 2023, fordi vi vil ha dette på plass i løpet av året. Det er viktig at politiet får god tid til å finne rammer som fungerer for politi og publikum og for kommunene, svarer Mehl.

Politiet allerede på plass på Torp

Ett av de ni tjenestestedene skal ligge på Torp lufthavn i Sandefjord. Det er ti raske kilometer fra Sandefjord politistasjon.

Og allerede i dag er det politifolk på Torp. De jobber med utlendings- og grensekontroll. Hverken Sandefjord kommune eller Politidirektoratet har ønsket seg større tjenestested. Likevel blir det opprettet.

Politimester i Sørøst politidistrikt, Ole Sæverud.

Ole Sæverud, politimester i Sørøst politidistrikt, sier til Aftenposten at de allerede jobber med å flytte mer politi Torp.

– Vi jobber også allerede med å flytte pass- og utlendingsforvaltning dit.

Politimesteren sier de må se an hvilke krav departementet vil stille, for å kunne si mer om hva slags tjenestested Torp flyplass skal bli.

Tok med seg Vedum til Mortensrud

På Mortensrud øst i Oslo åpnes et nytt tjenestested. Fredag møtte Emilie Enger Mehl og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum politisjefer og politikere der.

Mehl og Vedum (Sp) hilser på visepolitimester i Oslo Cecilie Lilaas-Skari. I bakgrunnen med gul lue går byrpdsleder Raymond Johansen (Ap). Politisjef Sigve Bolstad i til venstre.

Sigve Bolstad, nestkommanderende i enhet Øst i Oslo-politiet, sier de er glade for at de er prioritert. Hva slags tjenestested man ender opp med er ikke klart ennå.

– Vi løser ikke dette alene. Vi skal gå i dialog med kommunen, frivillige og innbyggere, og målet er å skape et tryggere bomiljø. At medborgerne har nærhet til politiet, er det behov for, sier Bolstad.

Politimestre leste om nye politikontorer i avisen

Flere av politimesterne sier at de ikke var informert om de nye tjenestestedene på forhånd.

Visepolitimester i Innlandet Bjarte Espe leste om nytt kontor i Engedal i nyhetene i dag.

Det gjorde også politimester i Troms Astrid Nilsen. Hun skriver til Aftenposten at hun kun har fått informasjon om at de må åpne et tjenestested i Salangen gjennom mediene.

Nilsen utelukker ikke at åpningen kan påvirke dagens tjenestesteder.

– Vi ønsker å være mer til stede for innbyggerne våre, men er foreløpig usikre på blant annet kostnadene dette kan medføre på sikt. Vi kommer til å bruke tiden fremover til å finne ut hvordan dette skal finansieres, hvilke løsninger som er passende for Salangen og Midt-Troms, og selvfølgelig om dette vil påvirke de andre tjenestestedene våre.

Politimester i Nord Heidi Kløkstad sier at hun må finne ut av de samme spørsmålene når et nytt tjenestested skal åpne i Steigen.

Tidligere justisminister: – Svært underlig

– Dette er en svært underlig prioritering av politiets ressurser, sier Per-Willy Amundsen (Frp), leder av justiskomiteen på Stortinget.

Per-Willy Amundsen (Frp) var justis- og beredskapsminister under Solberg-regjeringen. Her smiler han sammen med tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård. De var enige om å legge ned lensmannskontorer.

Han mener Senterpartiet legger frem symbolpolitikk som fører til mindre trygghet og mindre evne til å bekjempe kriminalitet.

– Det koster penger å opprette kontorer, men det er ikke bygninger som skaper trygghet. Det er synlig politi som skaper trygghet. Da handler det om hvor mange politifolk som er på vakt på kveldstid og nattetid.

Justispolitisk talsperson – og politimann – Modolf Haraldseid i Høyre, sier til NTB at politiet ikke trenger flere kopimaskiner.

– Jeg er selv en mann av distriktene, og jeg har selv over 40 års erfaring fra politiet. Min vurdering er at det regjeringen nå lanserer, er fullstendig feilslått og sløseri av skattepenger. Politiet trenger folk, ikke skrivebord og kopimaskiner, sier Haraldseid.