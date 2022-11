Vestlandet rammet av flom: Årdal kommune stenger alle skoler

Bergensbanen er stengt som følge av mye vann i sporet. Enkelte veier er også stengt. Årdal kommune er i full beredskap og stenger alle skoler som følge av femtiårsflom.

Like etter midnatt natt til fredag gikk det et steinras ved Haugsvær i Nordhordland.

11. nov. 2022 09:03 Sist oppdatert nå nettopp

Flere steder på Vestlandet har det falt mye nedbør natt til fredag. Like før klokken 10 ble farevarslet oppjustert til rødt nivå for flom for indre deler av Vestland fylke.

Rødt nivå defineres som en «ekstrem situasjon» med fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Det skjer kun vært 50. år, ifølge Varsom.no. arrow-outward-link

Fredag formiddag melder Bergens Tidende arrow-outward-link at Årdal kommune stenger alle skoler. Kommunen opplever fredag femtiårsflom og er i full beredskap. De frykter at en bro skal kollapse og har satt krisestab.

– Vi er mest bekymret over Utla og elveløpet ned mot Øvre Årdal. Det kan komme en god del vann mot Øvre Årdal som primært kan gi skade på eiendom, sier kommunedirektør Stig Stark-Johansen i Årdal til BT.

Det er meldt mye regn i kommunen helt frem til klokken 4 natt til lørdag, ifølge Yr.

I morgentimene fredag skapte vannmassene også utfordringer i trafikken flere steder.

Bergensbanen er fortsatt stengt mellom Evanger og Voss fredag morgen på grunn av feil i sporet. Feilen skyldes mye vann og utvasking av pukk i sporet, skriver Bane Nor på Twitter arrow-outward-link .

«Varighet foreløpig uviss, vi jobber med å skaffe oss oversikt over situasjonen».

De oppfordrer reisende med å følge med på Vys nettsider eller app for informasjon om buss for tog. Det er varslet en ny oppdatering klokken 12.

Flere veier stengt

Bergensbanen er ikke den eneste som påvirkes av novemberregnet.

Nedbørsmengden har også skapt utfordringer for veitrafikken, spesielt i gamle Sogn og Fjordane. Der er enkelte steder rammet av både flom og ras.

Rundt klokken 08.30 melder Veitrafikksentralen om at følgende veistrekninger er rammet:

Fylkesvei 48 i Kvam: Delvis stengt ved Mundheim på grunn av flom. Det er omkjøring om Fylkesvei 549 via Sævareid.

Riksvei 13 Tveisme, mellom Bu og Kinsarvik i Ullensvang: Meldinger om jord og stein i veibanen. Det skal være passasje og entreprenør er på vei.

Fylkesvei 576 ved Oma i Kvam herad: Nå åpen for ferdsel etter et ras natt til fredag.

– Folk må være observante på stedvis mye vann i veibanen, særlig med tanke på vannplaning og lignende, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen på Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende. arrow-outward-link

Det er også ventet høy vannføring i flere elver fredag, med fare for oversvømmelser eller erosjonsskader.

Garasje og et naust ødelagt av ras

Like før klokken 01, natt til fredag, fikk politiet melding om et steinras ved Haugsvær i Nordhordland. Det skriver BT. arrow-outward-link

– Det er store masser, beskrevet som kampestein på størrelse med biler, sier politiets operasjonsleder Stine Mjelde til avisen.

– Steinraset har tatt med seg, eller i hvert fall ødelagt en garasje og et naust.

Marita Vågset var i natt på vei for å hente sine foreldre som bor rett ved raset, skriver hun til BT.

– Mine foreldre våknet av et kraftig sus og buldring nedover elven. Så oppdaget de at det var gått et stort steinras.

Hun beskriver opplevelsen som «skikkelig ekkelt».

Torsdag klokken halv åtte meldte politiet også om et jordras i Sogndal kommune. 15 innbyggere var sperret inne.