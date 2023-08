Kronprinsen på besøk i flomrammet område: – Fint å se at vi løser krisen sammen

Tirsdag ble 120 husstander evakuert i Søndre Land i Innlandet. Lørdag kom kronprins Haakon for å takke alle for innsatsen.

Vis mer

Publisert: 12.08.2023

Etter at store mengder nedbør i Fallselva førte til overhengende fare for jordras, masseutglidning og dambrudd i Trevatn, besluttet Søndre Land kommune tirsdag å evakuere 120 husstander i Fall og Holmen.

«Evakuering er ikke frivillig» skrev kommunen i SMS-en som ble sendt ut til innbyggerne.

Fredag fikk flere lov å reise hjem igjen.

Samme ettermiddag meldte kommunen at Trevatn er synkende.

– I Fallselva går utviklingen stadig den riktige veien.

Frivilligheten er en bærebjelke i samfunnet

Lørdag kom kronprins Haakon til Hovlitunet omsorgssenter i Fall for å snakke med kriseledelsen, frivillige, Heimevernet og politiet.

Han takket for innsatsen som er blitt gjort i bygda.

Tidligere på dagen hadde kronprinsen besøkt Hønefoss.

– Det er mange som har opplevd at de er blitt evakuert, sa kronprinsen.

– Det oppleves nok som dramatisk. Det er mange enkeltpersoner som står i en veldig vanskelig situasjon, samtidig ser vi at kommunen, nødetatene, sivilsamfunnet, frivillige har stilt opp. Det har nok gjort at det ikke har gått verre. Det er fantastisk fint og imponerende å se.

God hjelp fra kommunen

Gunnar og Eva Megrund på 83 år var blant dem som måtte evakueres i Søndre Land. Fallselva går rett forbi huset deres, og ekteparet måtte forlate huset de har bodd i siden 1970.

– Elva ble større og større, sier Eva Megrund til Aftenposten.

Ekteparet forteller at det er vanlig at elven stiger, men at de aldri hadde aldri trodd at den skulle bli så stor. Sandsekker ble kjørt inn med traktor for å forsøke å demme opp for vannmassene.

– Og vi har fått veldig fin hjelp av kommunen. De har jobbet både natt og dag.

Men selv om det ble gjort arbeid for å redde husene, kom til slutt meldingen fra kommunen om at de måtte evakuere.

Det beskriver Gunnar Megrund som fremmed og rart.

– Vi ble jo litt urolige, legger kona til.

Etter to døgn hos sønnen sin, kunne ekteparet flytte hjem igjen. Fallselva hadde gjort skader på gårdsplassen. Men det sto fint til med huset.

– Det er mange som har hatt det verre enn det oss, men det var litt rart å oppleve, sier ekteparet.

Hytter ved Randsfjorden ble omringet av vann tidligere denne uken. Vis mer

Må ha tro på sin egen løsning

Jørn Fredrikstad er en av dem som har vært med og jobbet med forebyggende arbeid. Han er selvstendig næringsdrivende og driver med graving.

– På mandag kveld begynte det. Da var det fare for jordras.

I tillegg ble elven et problem.

Elven måtte flomsikres. Fredrikstad forteller at de fikk stoppet vannmengdene. I løpet av natten ble de også ferdige med å sikre vannverket.

Samarbeid var nøkkelen, ifølge Fredrikstad.

– Det er ikke skrevet ned hvordan du skal løse det, du må bare finne en løsning du har troen på. Og det gjorde vi.

Vannmassene ser ut til å stabilisere seg slik at det går bra med det kommunale vannet.

Kronprins Haakon besøkte flomrammede i Fall lørdag. Vis mer

Det var små marginer og lenge usikkert om innsatsen ville gi resultater.

Lørdag roste kronprinsens de involverte.

– Det er fint å se at når krisen er der, så løser vi det sammen.

Han påpeker at frivilligheten er en bærebjelke i samfunnet.

– De frivillige tar vare på menneskene slik at det er noen å snakke med og det skapes en trygg ramme. Her har man åpenbart evne til å gjøre det som trengs når krisen kommer.