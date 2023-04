50 cm nysnø i Marka og dyster beskjed fra meteorologen: Varmen kommer ikke med det første

Varmen fra helgen tok en brå slutt, og tirsdag ble det satt nedbørsrekord flere steder. Når kommer vårfølelsen tilbake?

Dette godværet vil ikke komme tilbake på en god stund.

25.04.2023 20:36 Oppdatert 25.04.2023 21:14

– Det blir ikke knallvær med det første.

Det sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe hos Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Walløe forteller at det i dag ble målt skarve tre varmegrader på det varmeste i Oslo.

– Kontrasten mellom lørdag og søndag forrige uke var utrolig.

De gode temperaturene fra helgen skyldtes et høytrykk med varm luft. Det sørget for at det ble fint vær og opp mot 20 varmegrader, forklarer meteorologen.

– Men så har kald luft fra nord bredt seg over hele Skandinavia, fortsetter Walløe.

Han forteller at et lavtrykk, kombinert med nordavind og mangel på solvarme, har sørget for kaldt og vått vær.

Mange nedbørsrekorder

Tirsdag ble det satt nedbørsrekorder for april flere steder på Østlandet.

På Blindern i Oslo falt 34,5 millimeter nedbør, og det er det meste som noen gang er registrert på 24 timer denne måneden.

Også ved værstasjoner i Hakadal, Ringsaker, på Toten, Hønefoss, Askim, Rygge, Fredrikstad og flere andre steder kom det rekordmye nedbør. Aller mest fikk Melsom i Sandefjord kommune der det falt hele 61,8 millimeter.

Det har variert om nedbøren har falt som snø eller regn.

Den kraftige nedbøren førte til kaos i trafikken flere steder på Østlandet. Også flytrafikken ble rammet.

Tirsdagens snøvær skapte trafikkproblemer flere steder på Østlandet, blant annet på Fv454 i Ullensaker.

– Varmen kommer ikke tilbake på en god stund

Ifølge meteorologen blir det i det minste bedre vær fremover enn det vi har hatt denne uvanlige tirsdagen.

– Men det blir kjølig, understreker han.

For mens forrige uke hadde høyere temperaturer enn normalt, ser det ifølge meteorologen ut til at det blir kaldere enn vanlig i tiden fremover.

– Varmen kommer ikke tilbake på en god stund. Starten av mai er preget av kjølig luft, og det kan fortsatt bli nattefrost på de klareste nettene, sier Walløe.

Han tror det vil ta 10–14 dager før temperaturen kommer opp i 15 varmegrader igjen.

Men når det gjelder 17. mai-været er ikke meteorologen like pessimistisk:

– Fra midten av mai og utover ser det ut til å bli mer normale temperaturer.

Fortsatt preparerte skiløyper i Nordmarka

Forrige uke spekulerte Aftenposten over hvorvidt lørdagen bød på årets siste skitur.

Skiforeningen håper imidlertid at dagens påfyll av snø og lave temperaturer kan få folk ut i Marka denne uken også.

– I Nordmarka nord har det kommet over 50 centimeter enkelte steder, så det er jo helt fantastisk for oss som er glad i snø, jubler løypesjef i Skiforeningen Birgitte Giæver.

– Også er det kanskje ikke så gøy for alle som hadde skiftet til sommerdekk, legger hun til.

Giæver forteller at helgens varmegrader smeltet mye av snøen og at telen i bakken er borte. Skisesongen er definitivt på hell, men tirsdagens nedbør har sørget for en ny vinter denne våren.

– Det er vår og vi er i april, men vi har hatt ett av vinterens største snøfall i dag. Vi kan by på skiføre med preparerte løyper fra Frognerseteren til Kikut.

Og ifølge Giæver melder løypekjørerne at det fortsatt er folk i skisporet.

– Entusiastene er ute nå, påpeker hun.

Skiforeningen preparerer fortsatt løyper til glede for skientusiastene. Dette er Appelsinhaugen, mellom Kobberhaughytta og Kikut i Nordmarka tirsdag.

Feirer nasjonaldagen i varmere strøk

Men tross eviggrønne skiløyper i marka er det mange som planlegger å reise til varmere strøk denne våren.

I dag skrev NRK om nordmennene som drar til Syden på 17. mai.

Flyselskapene melder om usedvanlig stor pågang i år, og Norwegian har satt opp ekstraruter på grunn av etterspørselen. Særlig er Spania, Italia og Frankrike populære destinasjoner.

Eline Hyggen Skari, senior kommunikasjonsrådgiver hos Norwegian, sier til NRK at de ser en økning i bestillinger fra 12. mai og de påfølgende dagene med retur søndag 21. mai.

– Dette handler nok om at det er mange inneklemte fridager akkurat i år rundt 17. mai, sier Skari.