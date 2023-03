Medieeier saksøker staten for masseovervåking av norske borgere

Schibsteds hovedeier går til sak mot staten på grunn av de vide fullmaktene PST og E-tjenesten har fått til å overvåke norske innbyggere.

Daglig leder Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius varsler at de går til sak mot staten fordi overvåkingen dreier seg om vesentlige rammebetingelser for å utøve journalistikk.

24.03.2023 12:25

(Bergens Tidende) Flere aktører har slått alarm om overvåkingens konsekvenser for kildevernet. Myndighetene skal ikke kunne identifisere personer som informerer eller snakker med journalister.

– Av hensyn til ytringsfriheten og personvernet, som er avgjørende for pressens arbeid, mener vi det er viktig for alle at de aktuelle delene av denne lovgivningen blir prøvd rettslig av domstolene, sier Kjersti Løken Stavrum, leder i Stiftelsen Tinius, til Bergens Tidende.