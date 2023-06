Norge Kampen mot ID-juks Knivstakk datter for å gjenopprette familieæren. Det kan ha avslørt asyljuks fra stort familienettverk.

Norges mest omfattende asylbløff kan være avslørt ved hjelp av ny teknologi og kunstig intelligens.

12.06.2023 21:39 Oppdatert 12.06.2023 21:53

Det startet med et blodig familiedrama. Mer enn fem år senere mener Utlendingsdirektoratet (UDI) de har avdekket over 60 falske identiteter i et familienettverk.

En dag i 2010 kom en 30-åring til Norge sammen med sin ektefelle og barn. De søkte om asyl. Og det er her UDI påstår at ID-jukset startet.

Dagen etter ankom en eldre bror. Han hadde med seg to mindreårige som ikke var hans biologiske barn. Disse ble registrert som enslige mindreårige asylsøkere. Alle oppga å være borgere fra det krigsherjede Afghanistan.

Det gjorde at de fikk opphold i Norge. Deretter dukket stadig nye familiemedlemmer opp.

UDI: Brukte barna som utgangspunkt

UDI hevder at de enslige mindreårige barna som kom, fungerte som såkalte «ankerbarn ankerbarnEn betegnelse på barn som sendes til Norge slik at familien skal kunne få oppholdstillatelse senere. Ofte kommer barna til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. De oppnår opphold fordi de ikke kan returneres av hensyn til de særlige reglene som gjelder for barn.». De kom altså først. Deretter ble de gjenforent med foreldre eller slektninger som kom til Norge senere.

Dette ballet på seg ved at fettere og kusiner med ektefeller og barn også kom. Til slutt mener UDI dette ble et nettverk på rundt 90 personer i Norge og Europa.

UDI påstår at flere i nettverket har brukt flere identiteter. Men alle har oppgitt å være afghanere.

Men er de egentlig fra Afghanistan?

Myndighetene kom på sporet etter en svært dramatisk hendelse i Oppegård i 2017.