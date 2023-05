Vaktsjefen på KMN Helge Ingstad dømt etter fregatthavariet

Vaktsjefen var den eneste tiltalte etter at fregatten Helge Ingstad forliste etter en kollisjon med et tankskip i november 2019. Nå er han dømt til 60 dagers betinget fengsel.

KNM Helge Ingstad fotografert mens den sank etter kollisjonen i november 2018. Forsøk på å rekke skipet lyktes ikke. Etter hvert ble fregatten liggende nesten helt under vann.

15.05.2023 10:00 Oppdatert 15.05.2023 11:09

Saken oppdateres

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden nordvest for Bergen.

Fregatten Fregatten Fregatt er et lite til middels stort, hurtig krigsskip. Moderne fregatter brukes spesielt som eskorte for hangarskip og konvoier, til luftforsvar og for jakt på undervannsbåter. Helge Ingstad var en av fire fregatter i Fridtjof Nansen-klassen. De har kanon, torpedoer, sjømålsmissiler og luftvernmissiler.til 4,3 milliarder kroner sank og gikk tapt.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person: Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten. Rettssaken begynte i januar og pågikk i to måneder.

Mannen har nektet straffskyld.

– Han er skuffet over resultatet

Nå er han dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Da saken gikk i Hordaland tingrett ba aktoratet om 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for mannen.

– Han tar denne dommen tungt. Han er skuffet over resultatet, sier forsvarer Christian Lundin.

Forsvarer Christian Lundin møter pressen mandag morgen.

De vil nå vurdere om de skal anke saken til lagmannsretten. Den tiltalte får fortsette i Forsvaret.

Fagdommer uenig

Lundin opplyser at tingretten legger vekt på fire hovedpunkter i dommen, som er på 60 sider:

At vaktsjefen ikke fulgte med på radaren i tilstrekkelig grad.

At han ikke fikk med seg radiooppkall og handlet på disse.

At han gjorde kursendringer mot babord uten å forsikre seg hva han skulle svinge unna.

At det ikke var noen andre som handlet på noen slik ekstraordinær måte som kan unnskylde hans handling.

Det er tatt ut en dissens dissensDissens betyr meningsforskjell eller uenighet og i juridisk sammenheng brukes ordet i forbindelse med rettsavgjørelser hvor én eller flere dommere (mindretall) er uenig med flertallet om avgjørelsen. Kilde: Jusleksikon.no i dommen. Det er fra Pål Morten Hjulstad, som er fagdommer i saken. Han har bakgrunn som operasjonsoffiser om bord på fregatt og som leder i Sjøforsvaret og Nato.

Han mener tiltalte bør frifinnes på begge tiltalepunkter, både straffeloven og militær straffelov.

Fakta Dette er tiltalen 33-åringen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 356 «for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv».

Han er også tiltalt etter militær straffelovs paragraf 78, «for som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade». Vis mer

Aktor: Grundig og god dom

Statsadvokatene Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth er fornøyd med at rettens flertall på alle sentrale punkter har vurdert bevisene på samme måte som påtalemyndigheten.

– Når det gjelder dissensen så konstaterer vi at denne bygger på et faktum hverken påtalemyndigheten eller fire av de resterende dommerne har funnet grunnlag for. Vi kan heller ikke se at dette gir rettslig grunnlag for frifinnelse.

Viser til andres feil

Lundin har argumentert for at vaktsjefen burde frifinnes selv om han gjorde en «feilvurdering».

Under rettssaken listet han opp en rekke grove feil som ble begått av andre aktører forut for ulykken.

Sola TS gikk med flombelysning. Det gjorde at det ikke var mulig å se lanternene.

Tankskipet brukte ikke radar til å skaffe seg overblikk over situasjonen.

Sola TS meldte at de hadde lagt ut fra kai ti minutter etter at de faktisk gjorde det.

Språkproblemer. Losen på Sola TS kalte opp fregatten på norsk. Mannskapet på tankskipet snakket engelsk, inkludert en vaktsjef under opplæring på Helge Ingstad.

Fedje trafikksentral overvåket ikke trafikken. Losen ga ikke de to fartøyene god nok veiledning for å unngå kollisjon.

Manglende rutiner for klarering av vaktsjefer i Forsvaret.

Svikt i kompetansekrav blant ansatte som jobbet med vaktsjef.

Statsadvokat Benedikte Høgseth var derimot helt uenig i at ulykken skyldes en systemfeil:

– Tiltalte er ikke gjort til syndebukk for Forsvaret eller andres forsømmelser, sa hun.

Høgseth viste til at vaktsjefen var den øverste ansvarlige på krigsskipet. Og at han satte folks liv i fare.

137 mennesker var om bord på fregatten under ulykken. Ingen ble alvorlig skadet.

Forsvarsdepartementet fikk millionbot

Vaktsjefen er den eneste som er holdt personlig ansvarlig for hendelsen. Men etter ulykken ble Forsvarsdepartementet ilagt en bot på ti millioner kroner i såkalt foretaksstraff foretaksstraffForetaksstraff, straff som ilegges et foretak, det vil si et selskap, forening eller annen sammenslutning..

Riksadvokaten mente at brobesetningens samlede atferd «må karakteriseres som uaktsom».

At det kunne oppstå menneskelig svikt var noe Forsvaret måtte regne med, mente Riksadvokaten. De sa at Forsvaret kunne hatt klarere retningslinjer og prosedyrer som kunne ha hindret kollisjonen.

Kontreadmiral Rune Andersen er sjef i Sjøforsvaret.

Sjøforsvaret skriver i en uttalelse at de tar dommen til «etterretning». Sjøforsvaret består av Kystvakten og Marinen. Fregattene er en del av sistnevnte.

– Ulykken var alvorlig, og liv kunne gått tapt. Sjøforsvaret har lenge erkjent de systemfeil som er avdekket gjennom undersøkelsene og vedtatt en foretaksstraff. Gjennom rettssaken har flere i Sjøforsvaret forklart seg om sitt ansvar og jeg ønsker ikke på noen måte tone ned Sjøforsvarets ansvar for de årsakssammenhengene som er påvist, skriver Rune Andersen, som er er sjef for Sjøforsvaret, i en e-post.

Han understreker at Sjøforsvaret etter ulykken har hatt fullt fokus på sikkerhetsarbeid for å unngå at en lignende hendelse kan skje igjen.

– Sjøforsvaret har også prioritert å ivareta på de som ble berørt av den dramatiske hendelsen, og særlig vaktsjefen som har stått i en belastende situasjon. Han har siden ulykken tjenestegjort på en av våre fregatter og vil kunne fortsette sin tjeneste uavhengig av denne dommen, skriver Andersen.