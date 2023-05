Norge skal lede det «viktigste forumet» om Arktis. Da kan ikke Russland ignoreres.

Skal Norge kjempe for klimaet eller Ukraina? – Denne balansegangen blir det nok enda tøffere å stå i, sier seniorforsker Andreas Østhagen.

Norges Arktis-ambassadør Morten Høglund og nestleder i UDs Arktis-team, Ina Mossin var torsdag i Tromsø for å overta lederskapet i Arktis råd. Stafettpinnen ble gitt videre av Russland.

11.05.2023 14:42 Oppdatert 11.05.2023 15:18

Det var uten pomp og prakt at Norge torsdag tok over som leder for Arktisk råd. De siste årene har rådet vært ledet av Russland. Og utenriksminister Sergej Lavrov hadde invitert til overleveringsseremoni i Sibir.

Men det takket Norge og de andre seks arktiske medlemslandene nei til. I stedet møttes representantene på direktesendt videolenke.

Fra Norges side deltok Arktis-ambassadør Morten Høglund. Sammen med Ina Mossin skal han lede Norges arbeid i rådet.

Og det var ikke bare overleveringen som var tonet ned. Det er også ambisjonene.

Norges første mål var å sørge for at Russland faktisk ga fra seg lederskapet. Mål to er å sørge for at rådet overlever.

Ingen av delene kunne man ta for gitt.

– Det kan jo virke litt overraskende at Russland ikke bare velger å være mer kyniske og si at Arktisk råd er dødt, sier Arktis-forsker ved Fridtjof Nansens institutt (FNI), Svein Vigeland Rottem, til Aftenposten.

– Det viser at aktører på russisk side har en egeninteresse i å opprettholde rådet, føyer han til.

Det er godt nytt for Norge. Men det kan også lede inn i en vanskelig diplomatisk balansegang.

Fakta Arktisk råd Arktisk råd ble opprettet i 1996 og består av Norge, Danmark/Grønland/Færøyene, Sverige, Finland, Island, USA, Canada og Russland. I tillegg deltar representanter for de arktiske urfolksgruppene som «permanente deltagere» i rådet. Flere ikke-arktiske stater, blant dem Kina og India, internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner har observatørstatus i rådet. På ministermøtene vedtas programmene og prosjektene som skal gjennomføres i regi av Arktisk råd. Møtene holdes annethvert år. Deres arbeid omfatter å begrense forurensning, overvåke miljøutfordringer, bevare arktisk naturmangfold og havmiljø, sikre bærekraftig utvikling, å sikre nødberedskap ved miljøkatastrofer og sørge for at det tas hensyn til urfolk som bor i områdene. Kilde: NTB Vis mer

Avgjørende for klimakampen

– Vi ser frem til å lede Arktisk råd de to neste årene. Det er viktig at Arktisk råd videreføres som det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Hun understreker at rådet er viktig i forbindelse med arbeid med klimaendringer og miljø.

Men siden Russlands fullskala angrep på Ukraina for over et år siden, har arbeidet i rådet stort sett vært satt på pause.

– Halve Arktis er russisk. Uten data fra russisk klima- og miljøforskning er samarbeidet betydelig amputert, sier Rottem.

– Det er en stor sorg blant dem som jobber med dette. De vet at uten denne kunnskapen går ikke toget videre i å regulere klima- og miljøutslipp globalt.

Men Arktisk råd er «konsensusbasert». Alle de åtte medlemslandene må gå med på avgjørelser. Også Russland. Dette var grunnen til at noen lurte på om Russland i det hele tatt ville si ja til å gi fra seg lederskapet. Hvis de ikke gjorde det, ville det bety slutten på rådet

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (i midten) ankom Arktisk råds toppmøte på Island i 2021. Da var Russlands forhold til USA allerede spent. Siden invasjonen av Ukraina har mesteparten av rådets arbeid vært satt på pause.

– Vi har vært ganske ærlige på at hovedoppgaven vår nå blir å sørge for at Arktisk råd overlever, sier statssekretær i UD, Eivind Vad Petersson (Ap), til Aftenposten.

Hvordan forholdet til Russland blir, skal de komme tilbake til etter at lederskapet er overlevert. Men Petersson understreker at samarbeidet med Russland i rådet blir begrenset:

– Så lenge Russland fører den politikken de gjør, med en brutal angrepskrig mot Ukraina, kan vi ikke ha et normalt politisk samarbeidsforhold med Russland.

Men det kommer en tid etter Ukraina. Det har ikke norske myndigheter glemt, mener Svein Vigeland Rottem ved FNI. Enten konflikten blir fastfryst, en av partene vinner, eller Putins regime kollapser: Norge vil fortsatt ha Russland som nabo.

Felles interesser

– Man ønsker å stable på beina et litt bredere samarbeid med Russland igjen. Arktisk råd er kanskje den mest naturlige arenaen – når det blir politisk og moralsk mulig, sier Rottem.

Kronebreen ved Spitsbergen på Svalbard i april. Arktisk råd er avgjørende for å samle inn forskning om klimaet.

Men dette er ikke ukontroversielt. Kollega i FNI, seniorforsker Andreas Østhagen, forteller at selv om norske myndigheter flere ganger har understreket at de tar avstand til Russland, så tjener det både Norge og Russland å samarbeide om tema knyttet til Arktis.

– Det Russland vi møter i nord er åpenbart det samme Russland vi møter i Ukraina, sier Østhagen til Aftenposten.

– Samtidig har Russland noen særinteresser i Arktis, som gjør at de fortsatt er villige til å samarbeide. Og vi er fortsatt villige til å samarbeide med dem.

Det dreier seg blant annet om fiskeri, og søk og redning.

Han påpeker at aktører i Storbritannia og EU-land har kritisert Norge for fiskerisamarbeid med Russland. De som er opptatt av klimaet, mener på sin side at man ikke kan ofre det viktige forskningssamarbeidet for å vise støtte til Ukraina.

– Denne balansegangen blir nok enda tøffere for UD å stå i, når man tross alt skal lede dette såkalte «viktigste forumet» for samarbeid i nord, understreker Østhagen.