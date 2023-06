Forsvarssjefens kone har bedt Skatteetaten om vurdering

Forsvarssjefens kone skattet ikke av et boligsalg i Oslo. Nå har hun bedt Skatteetaten om en vurdering av saken.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sammen med kona Linn Therece Johansen Kristoffersen. De er i fokus etter et boligsalg i 2021.

16.06.2023 13:18 Oppdatert 16.06.2023 14:08

Nylig kunne Aftenposten avdekke en omdiskutert boligsak med to av landets høyest dekorerte soldater:

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og hans yngre bror Frode Kristoffersen.

Kjernen i saken er denne: Forsvarssjefens kone, oberstløytnant Linn Therece Johansen Kristoffersen, solgte i 2021 en leilighet i Dalsbergstien på Bislett i Oslo. Den solgte hun med god fortjeneste. Deretter kjøpte hun seg inn i Eirik Kristoffersens bolig på Jeløya.

– Jeg skattet ikke av salget av leiligheten i Dalsbergstien, fordi jeg bodde der mer enn 12 av de siste 24 månedene før jeg solgte leiligheten.

Det har Linn Therece Johansen Kristoffersen tidligere skrevet i en e-post til Aftenposten. Der refererer hun altså til Skattemyndighetenes krav for å slippe å betale skatt av fortjeneste av boligsalg.

Sier hun bodde med forsvarssjefens bror

Bislett-salget ville normalt utløst en skatteregning dersom kriteriene for skattefritak ikke var oppfylt. Den ville blitt på maksimalt rundt 600.000 kroner i dette tilfellet.

Hun sier at hun bodde sammen med forsvarssjefens bror i leiligheten i disse månedene. Leiligheten hun sier hun delte med Frode Kristoffersen, var på 53 kvadratmeter med ett soverom.

Dette var, ifølge henne, avtalen fra juni 2020 til mars 2021.

Men allerede i 2020 endret hun poststed til Moss. Før dette hadde hun fått posten hjem til Oslo, ifølge skattelistene.

I samme tidsrom hadde hun også tilgang til forsvarssjefens bolig på Jeløya og kommandantboligen på Akershus festning.

Nå har hun bedt Skatteetaten om hjelp.

Har bedt Skatteetaten å vurdere saken

Aftenposten har stilt flere spørsmål til Linn Therece Johansen Kristoffersen. Om hvor hun bodde, hvor hun oppholdt seg og hvem som leide hos henne på hvilket tidspunkt.

Fredag svarte hun dette på e-post:

«Aftenposten fremsetter stadig svært sterke og alvorlige insinuasjoner mot meg om min privatøkonomi. Jeg har ikke noe uoppgjort med Skatteetaten. For å få det dokumentert, har jeg bedt Skatteetaten gjøre en vurdering særlig knyttet til mitt boligsalg i 2021. Skatteetaten må gjerne vurdere alt tilbake til 1993, da jeg fikk mitt første frikort. Viser det seg at noe ikke er i orden, vil jeg gjøre opp for meg.»

Alle kan endre ligningen tre år tilbake i tid. Det kan i utgangspunktet skje uten at det skal føre til noen reaksjoner. Som eksempelvis straffeskatt.

Omtalte seg som samboer

Ved flere anledninger har forsvarssjef Eirik Kristoffersen omtalt seg som samboer med Linn Therece Johansen Kristoffersen i den aktuelle perioden.

De stilte også opp i kommandantboligen i en hjemme-hos-reportasje i NRK.

– NRKs reportasjeteam fikk inntrykk av at det var der de bodde, sier redaksjonssjef Hanna Thorsen i Dagsrevyen til VG.

Eirik Kristoffersen har senere gått tilbake på bruken av ordet «samboer». Han mener de kun var «forlovede» i perioden og det formelt ikke var samboere.

På spørsmål om hvor mye de faktisk bpdde sammen, svarte han dette til VG:

– Vi prøvde å være sammen så ofte vi kunne.

Han valgte dessuten selv å offentliggjøre at kona har en alvorlig kronisk sykdom. Og at dette forklarte hvorfor hun måtte bo på Bislett - og ikke sammen med ham.

Forsvarssjefen sa kona var syk

I et intervju onsdag forrige uke sa Eirik Kristoffersen følgende til Aftenposten:

– Linn Therece bodde på Bislett. Også etter dialog med sin egen fastlege, som opplagt anbefalte henne å bo der. Linn Therece har en alvorlig kronisk sykdom, som gjør at hun hverken bor i boligen (forsvarssjefboligen, red.anm.) og etter hvert solgte Bislett for å bo på Jeløya.