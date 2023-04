Åpner kontrollsak mot tidligere statsråd

Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å åpne sak mot tidligere næringsminister Iselin Nybø (V). Årsaken er at hun ga en toppleder i staten lønn langt over lønnstaket.

Iselin Nybø (V) var næringsminister i Erna Solbergs regjering. Her er hun fotografert i Stortinget i 2021.

13.04.2023 14:48

Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen, alle unntatt Høyre og Venstre, har besluttet å åpne sak om praktiseringen av statens retningslinjer for lederlønn.

– Bakgrunnen er at det har kommet frem at tidligere statsråd Iselin Nybø innvilget en lederlønn langt over lønnstaket på to millioner kroner, skriver Audun Lysbakken, SVs representant i kontrollkomiteen, i en e-post.

Det var SV som ba om en kontrollsak mot Nybø tidligere i år.

Årsaken er at direktøren i Eksportfinans Norge Tone Lunde Bakker ble tilbudt en lønn på 2,5 millioner kroner den 29. april 2021, skriver Dagbladet.

Årsaken var at man ikke fant egnede og aktuelle kandidater innenfor lønnsrammen, viser et svar fra nåværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i januar.

– Jeg er glad for at flertallet i komiteen åpner sak. Dette er viktig fordi det understreker viktigheten av å overholde prinsippene for lederlønn i staten, og at enhver regjering har et politisk ansvar for det, sier Lysbakken.

Iselin Nybø sier i en kommentar til Aftenposten at det er Stortinget selv som bestemmer om de ønsker å opprette en kontrollsak.

– Den aktuelle ansettelsen i Eksfin var både rettmessig og god. Dersom Stortinget har spørsmål knyttet til ansettelsen skal jeg besvare disse, skriver Nybø i en SMS.