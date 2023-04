Professor er ikke i tvil: - Her er forsvarssjefen inhabil

Lillebroren til forsvarssjefen har søkt jobben som ny sjef i Heimevernet. Det betyr at forsvarssjef Eirik Kristoffersen ikke kan være med å ansette ham.

Frode Kristoffersen har søkt jobben som ny Heimevern-sjef. Han ønsker ikke å kommentere denne saken.

12.04.2023 16:31

Sentrale kilder bekreftet tirsdag til Aftenposten at Frode Kristoffersen (51) har søkt jobben som ny sjef i Heimevernet.

Han er i dag nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker. Han er også lillebroren til forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Onsdag kom søkerlisten. Kristoffersen kjemper mot fire andre menn om jobben. Ingen kvinner vil bli ny sjef i Heimevernet.

Frode Kristoffersen ønsker ikke å kommentere saken.

Fakta Disse kjemper om å bli ny sjef i Heimevernet Morten Eggen (55), brigader. Han er nestkommanderende stabssjef og fungerer som midlertidig sjef i Heimevernet.

Lars Magnus Huse (54), brigader. Leder fagmilitært råd.

Frode Arnfinn Kristoffersen (51). Nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker.

Håkon Warø (55), brigader og sjef for støttedivisjon.

Frode Ommundsen (55), brigader og stabssjef i Hæren. Vis mer

To brødre

Brødre i krigen kalles de, etter å ha tjenestegjort sammen i Afghanistan. De to er gode venner, som blant annet trener sammen privat. Nå kan storebror bli lillebrors nærmeste leder.

Det er ikke første gang lillebroren søker seg til å bli sjef i Heimevernet. For fire år siden var han én av 12 søkere.

Det nye er at det nå er storebror som er forsvarssjef.

Eirik Kristoffersen skal i utgangspunktet være med å ansette ny Heimevern-sjef. Men forvaltningsloven sier at en offentlig tjenestemann ikke kan være med å avgjøre en sak om en han er i slekt med.

– Forsvarssjefen må vike

– Her er forsvarssjefen inhabil. Det følger direkte av loven og er helt åpenbart. Denne ansettelsen må han holde seg unna. Det forstår han nok selv også, sier professor i rettsvitenskap, Eivind Smith.

Også Christoffer Eriksen ved Institutt for offentlig rett slår fast at forsvarssjefen ikke kan delta i ansettelsen av lillebroren sin.

– Det er helt klart, sier professoren ved Universitetet i Oslo.

Jusprofessor Christoffer Eriksen ser mange utfordringer fremover dersom forsvarssjefen blir nærmeste leder for lillebroren sin.

Han legger til at Frode Kristoffersen selvsagt står fri til å søke jobben. Og at det ikke er noe galt for forsvarssjefen å være inhabil.

– Men skal vi ha tillit til offentlige myndigheter, er det viktig at habilitetsreglene følges. Det gjelder også Forsvaret. Derfor skal ingen statsansatte, heller ikke forsvarssjefen, delta i beslutninger som kan medføre tap eller ulempe for personer man har nær tilknytning til.

Selv om utnevnelse av Heimevernsjefen gjøres av Kongen i statsråd, vil forsvarssjefen vanligvis bidra til å tilrettelegge grunnlaget for utnevnelsen, forklarer Eriksen. Men skal forsvarssjefens bror utnevnes, kan ikke forsvarssjefen selv bidra.

– Her må forsvarssjefen vike. Det er ikke derved sagt at Frode Kristoffersen ikke kan utnevnes. Andre i forsvaret kan bidra til å tilrettelegge grunnlaget for utnevnelsen, sier juristen.

Mener statsråden må tenke seg godt om

Professor Eriksen sammenligner saken med da Jens Stoltenberg søkte jobben som sentralbanksjef.

Da var Jonas Gahr Støre inhabil til å delta i avgjørelsen, fordi de to er venner. De øvrige statsrådene kunne derimot være med på å bestemme om de ville ansette ham.

Professoren mener likevel at Forsvaret bør tenke seg godt om i denne prosessen.

–De må sørge for at de har på plass løsninger for alle habilitetsutfordringene som vil oppstå, dersom lillebroren til forsvarssjefen blir ny Heimevern-sjef, sier han og legger til:

– Det høres komplisert ut, og disse løsningene bør være på plass før en eventuell utnevnelse. Det er forsvarsministeren som har det konstitusjonelle ansvaret for det.

Frode og Eirik Kristoffersen (fra venstre) har fulgt hverandre tett i Forsvaret og er gode venner privat.

Tar hensyn til brødre-habilitet

Det er lagt opp til en prosess som tar hensyn til at forsvarssjefen er inhabil i denne ansettelsen.

Det bekrefter pressevakt Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet.

– Søknadsfristen er nylig gått ut, og prosessen er i startfasen. Det er derfor for tidlig å si hvem som til slutt får jobben.

Hun legger til at de vil ta hensyn til eventuelle spørsmål om habilitet.

Forsvaret viser til uttalelsen fra departementet.

Fakta Dette er Kristoffersen-brødrene Frode og Eirik Kristoffersen er eneste søsken. De har fulgt hverandre tett i karriereløpet i Forsvaret.

Fra 2002 til 2008 tjenestegjorde brødrene sammen i Afghanistan.

Begge har vært sjef for Forsvarets spesialkommando.

Frode Kristoffersen er nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker. Han har tidligere vært brigader og sjef for situasjons- og operasjonssenteret i Etterretningstjenesten. Han er en av landets høyeste dekorerte soldater og offiserer .

Storebror Eirik Kristoffersen er general. Han har tidligere vært Heimevern-sjef. 17. august 2020 tiltrådte han som Norges forsvarssjef. Vis mer

Byttet jobb

For drøye to uker siden ble det kjent at dagens sjef for Heimevernet får nye oppgaver. Elisabeth Michelsen går inn i en generalstilling. Der skal hun koordinere Forsvarets arbeid mot mobbing og trakassering.

Det var forsvarssjefen som tok kontakt med Michelsen et par uker før annonseringen. Han fortalte da at han ønsket at hun skulle lede arbeidet med å forebygge mobbing og trakassering i Forsvaret.

Michelsen gikk av som sjef for Heimevernet tirsdag for å begynne i den nye generalstillingen.