Togforsinkelser i Oslo ut uken – feil rettes ikke før natt til lørdag

Reparasjonen av feilen på en sporveksel mellom Skøyen og Oslo S blir ikke reparert før til helgen. Dermed fortsetter de store togproblemene ut arbeidsuka.

Det er store togforsinkelser på Østlandet på grunn av problemer med en sporveksler på Skøyen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

12.04.2023 15:36

Årsaken er at feilen på sporveksel gjør at den må skiftes ut. Dette er arbeid som må gjøres på natta, opplyser pressevakt Harry Korslund til NTB.

Håpet var å få gjort dette natt til torsdag, men dette er nå utsatt til natt til lørdag.

– Det har blitt vurdert en midlertidig utbedring av skinnebruddet, men det vil medføre behov for redusert kjørehastighet og vil dermed ikke gi et bedre tilbud til togpassasjerene. Vi fortsetter derfor å kjøre togtrafikken slik som i dag, til og med fredag, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Ny prognose for reparasjon er satt til lørdag 15. april klokken 2.

Følgende toglinjer er berørt: