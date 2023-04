PST-nestsjef sier opp jobben etter bare et år

Hedvig Moe slutter som assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Det skal være samarbeidsproblemer med PST-sjefen som er årsaken, etter det Aftenposten kjenner til.

17.04.2023 11:12 Oppdatert 17.04.2023 12:27

Det var sikkerhetspolitiet selv som meldte om Moes avgang på Twitter mandag formiddag. Moe har bare hatt jobben ett år. Hedvig Moe går til advokatfirmaet Thommessen og har siste arbeidsdag i PST 22. mai.

Moe begynte i PST i 2020 og kom da fra stillingen som assisterende sjef i Økokrim. I PST startet hun som påtaleleder og sjef for juristene. I april i fjor gikk hun inn i jobben som assisterende PST-sjef og ble samtidig fungerende sjef som følge av at Roger Berg gikk av med pensjon.

Da Hans Sverre Sjøvold gikk av som PST-sjef med umiddelbar virkning i fjor, ble stillingen som sjef PST ble utlyst på nytt. Moe søkte på jobben. Den fikk hun ikke.

Det var til slutt daværende politimester i Oslo, Beate Gangås, som ble ansatt som sjef for PST. Hun tiltrådte i desember i fjor.

Etter det Aftenposten får opplyst skal samarbeidsproblemer mellom Gangås og Moe være årsaken til at Moe nå gir seg.

– Jeg gikk inn i samarbeidet med Beate Gangås med positivitet og med et ønske om at vi skulle få det godt til. Jeg og Beate har ikke klart å etablere det fellesskapet jeg mener er viktig for at vi skal kunne klare å lede PST sammen fremover på en optimal måte, sa Moe til pressen mandag ettermiddag.

Beate Gangås har heller ikke kommentert beslutningen til Moe offentlig så langt.

Nyheten ble gjort kjent internt mandag formiddag, ifølge VG.

Hans Sverre Sjøvold gikk av som PST-sjef i fjor etter flere avsløringer fra VG.

Avisen hadde en rekke avsløringer rundt tre skytevåpen Sjøvold ville kvitte seg med da han var politimester i Oslo. Sjøvold hadde oppbevart våpnene ulovlig i flere år.

Aftenposten har bedt om kommentar fra Gangås, men dette har ikke lyktes så langt.

Det var Hedvig Moe som hadde ansvaret i PST da masseskytingen rammet London pub og Per på jørnet i Oslo sentrum 25. juni i fjor. Hun har derfor også måtte svare på mye av kritikken mot PST etter hendelsen. Forut for hendelsen, justerte PST ned terrortrusselen.

Hun sa på pressetreffet i ettermiddag at hennes avgang ikke handler om måten PST eller hun håndterte dette angrepet på.