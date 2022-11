Rottweileren drepte gutten (1) i stuen hennes. Nå skal hun fortelle hva som skjedde.

Da hun lot gutten (1) være alene i stuen, ble han drept av hennes rottweiler. Kvinnens hundehold blir sentralt i rettssaken som starter mandag.

Politiet sperret av veien i nærheten av huset og hagen der gutten (1) ble drept av rottweileren (6) i fjor sommer.

Andreas Bakke Foss Journalist

18 minutter siden

Det er tidlig i juni og lørdag i Brumunddal litt nord for Hamar. Kvinnen (58) har besøk av en gutt på halvannet år. De er i nær slekt med hverandre og er i stuen. Ute i hagen går hennes to hunder løs, en rottweiler og en golden retriever.

Verandadøren fra stuen til hagen er åpen, men mellom verandaen og stuen har kvinnen satt opp en provisorisk grind. Da kvinnen lar gutten være alene i stuen, skjer det fatale.

Den lyse sommerdagen blir med ett bekmørk.

Hennes seks år gamle rottweiler får, på tross av grinden, tak i gutten. Han biter gutten flere ganger i hodet og kroppen. Barnet dør på stedet som følge av skadene han blir påført av rottweileren.

Skal forklare seg

Mandag må kvinnen møte i Østre innlandet tingrett. Hun er tiltalt for uaktsomt å ha «forvoldt en annens død». Dette må ikke forveksles med uaktsomt drap.

Påtalemyndigheten mener at kvinnen lot gutten være uten tilsyn, og at hunden var løs uten at den var forsvarlig inngjerdet. Dette mener man er uaktsomt, gjorde at hendelsen kunne skje og at gutten døde.

Var kvinnen uaktsom eller ikke da hun forlot stuen og lot hundene gå løs i hagen med verandadøren åpen?

Det kommer til å bli det helt sentrale punktet i saken.

Mandag skal hun for første gang i offentligheten fortelle om de dramatiske sekundene i Brumunddal denne lørdagen i fjor. I retten kommer hun til å nekte straffskyld etter tiltalen.

– Det er en ganske sammensatt og kompleks vurdering. Men hun er ikke enig i at hun har vært uaktsom, sier kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien.

– Hva tenker hun om at hun nå skal fortelle om det som skjedde til offentligheten?

– Hun synes åpenbart dette er veldig vanskelig. Hun har også lidd et stort tap her. Det er en vanskelig sak for henne, sier Lien.

Første gang

Det er første gang i Norge at noen er tiltalt for å ha forvoldt en annens død fordi en hund vedkommende eier, dreper et annet menneske. Strafferammen er på seks års fengsel. Sammen med aktsomheten blir også kvinnens hundehold sentralt i retten.

Aktoratet skal føre flere vitner som skal forklare seg om «hendelser» fra 2016, 2017 og 2019. Påtalemyndigheten mener disse kan kaste lys over kvinnens hundehold. Dermed kan de også være viktige når retten skal vurdere om hun opptrådte uaktsomt eller ikke.

– Vi mener de er relevante for aktsomhetsvurderingen, sier aktor, statsadvokat Magnus Schartum-Hansen.

Foreldrene skal vitne

Hunden ble avlivet etter hendelsen. I retten kommer det en ekspert som i 2016 utførte en beskrivelse av hundens mentale helse. Schartum-Hansen vil ikke svare på om de mener hundens mentale helse var ustabil.

Han vi heller ikke si noe om hva påtalemyndigheten mener var den utløsende årsaken til hendelsen. Altså hvorfor hunden gikk til angrep på barnet.

– Det vil jeg ikke kommentere nå. Hele hendelsesforløpet vil bli gjenstand for bevisførsel i retten, sier han.

Også guttens foreldre skal vitne i saken. Det skal også to naboer og to veterinærer.