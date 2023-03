Frykter stormen rundt vindturbinene kan stanse hele driften

STORHEIA / ÅFJORD (Aftenposten): Det blåser friskt rundt vindturbinene på Fosen. Vindkraftsjefen frykter han må stoppe driften om man ikke får fremgang i konflikten.

Tom Kristian Larsen i Fosen Vind tror det kan finnes andre løsninger enn å rive vindturbinene.

I Oslo bæres Greta Thunberg bort fra Regjeringskvartalet. I Storheia på Fosen blåser det så vernehjelmene fyker av hodet. 80 vindturbiner produserer strøm for full maskin.

En flokk på rundt 50 reinsdyr pleier å holde til i området rundt vindkraftverket. De siste dagene har de ikke sett noe til dyrene. I dag ser man knapt de enorme vindturbinene.

Direktør i Fosen Vind, Tom Kristian Larsen, sier flokken i tåken gjør det verdt å stille spørsmål om det kan være mulig drive reindrift og vindkraftproduksjon i dette området – samtidig.

Fastlåste fronter

Reineierne mener det ikke er mulig. Og omtrent her står frontene.

505 dager etter at Høyesterett slo fast at to vindkraftverk på Fosen var et brudd på mennesketten og krenker samenes rett til kulturutøvelse – altså reindrift – er man langt unna et svar på hvordan floken kan løses.

Olje- og energidepartementet sier de må hente inn ny kunnskap for å kunne fatte et nytt og gyldig konsesjonsvedtak som kan stå seg.

De må finne ut hva slags tilpasninger som må til for at de negative konsekvensene for reindriften komme inn under grensen for hva loven tillater. Dette må utredes. Det er avholdt flere konsultasjonsmøter.

Men protokollene fra disse er ikke underskrevet. Reineierne mener det ikke er ordentlige konsultasjoner, og at man har den kunnskapen som trengs. De mener OED må legge nye forslag til løsninger på bordet.

Larsen tror aksjonene i Oslo kanskje kan sette fart på prosessen.

– Hva har dere å vinne på en rask løsning? Driften går jo for fullt, og genererer store inntekter?

– Driften går, og vi føler vi kan la driften gå så lenge det er en reell, kredibel prosess på gang for at vi skal få en rask lukking av saken. Men dette kan ikke pågå på ubegrenset tid, sier Larsen.

– Så dere frykter dere må stoppe driften hvis det ikke blir fremgang?

– Hvis prosessen stopper helt opp, og man overhodet ikke kommer videre, er det et problem for oss også. Dette kan ikke gå ubegrenset, sier Larsen.

Han understreker han mener det er en reell prosess på gang nå. Han vil ikke si noe om hvor lenge han mener de kan la driften gå uten at det kommer nye avklaringer.

Fra kontrollsentralen i Storheia kan Tom Kristian Larsen se hvor mye strøm som produseres til enhver tid. Her jobber åtte personer stort sett hver dag for å holde anlegget i drift.

Flokken på rundt 50 dyr tilhører reineier Leif Arne Jåma i Sør-Fosen sitje. De ble opprinnelig plassert i området for å undersøke hvordan vindkraften påvirket reinen.

Men nå er disse undersøkelsene stoppet opp. Larsen mener det trengs mer oppdatert kunnskap om hvordan vindkraften påvirker reindriften.

– Når man ser at det er en flokk som går i dette området, som tilsynelatende klarer seg, hvordan ville det da sett ut om flokken større? spør han.

Larsen mener også det er mulig å se på flere andre tiltak for å bedre forholdene for reindriften:

Kan de eksisterende vinterbeiteområdene utvides, slik at større områder vernes mot fremtidige inngrep?

Kan det gjøres noe med rovdyrbestanden i området? Rundt 70 prosent av kalvene i området blir nå tatt av rovdyr som ørn, jerv og gaupe.

Kan man begrense annen ferdsel i områdene reinen beiter?

Hjelper det å la være å brøyte veiene i anlegget vinterstid så det ikke blir brøytekanter?

Han sier han synes det er rart at reineierne ikke ønsker å bidra til å få denne kunnskapen på bordet.

Det blåser godt på toppene i Storheia. De 80 turbinene går for nærmest full produksjon.

Reineierne mener saken er mer enn godt nok utredet. De viser til at Høyesterett også understreket at saken var solid dokumentert.

– De har kjempet mot hele tiden, og nå har de fått slått fast at de hadde rett. Har du forståelse for deres manglende kompromissvilje?

– Jeg har stor forståelse og sympati for det og frustrasjonen dette medfører. Men så må det sees i lys av den reindriften de faktisk utøver, sier Larsen.

Han viser til at det er mye som står på spill i saken. Vindkraftverkene har kostet seks milliarder å bygge. Og de produserer mye fornybar strøm.

– Tenker du at deres rett står mindre sterkt fordi reindriften er mindre verdt enn 6 milliarder?

– Nei, absolutt ikke.

Reineier Leif Arne Jåma skjønner at vindkraftselskapet er opptatt av å vise frem den lille flokken hans som beiter i området. Men det beviser ikke at det går an å drive med reindrift i et vindkraftområde.

Reineier Leif Arne Jåma sier det stemmer at en liten gruppe av hans rein går i området rundt Storheia. Men at de stort sett holder til lenger nede og unna vindkraftverket.

Og at store deler av flokken skyr området.

– Når snøforholdene er dårlige, er det mindre tilgjengelig beite. Når det er mye snø, må de opp på rabbene på toppen hvor vær og vind blåser bort snøen. Men der står turbinene, sier han.

Han sier færre kalver overlever og vokser opp etter at vindkraftverkene kom.

– Produksjonen har rett og slett stupt, sier han. Han har vanskelig for å se andre løsninger enn at vindturbinene rives.

Hun ble kalt «vindkraftdronningen»

I Åfjord har ordfører Vibeke Stern hatt hendene fulle etter aksjonene braket løs. Hennes første møte etter at hun tok over ordførerkjedet for 15 år siden, handlet om nettopp vindkraft. Siden har det stått på agendaen hver uke. Som ordfører for Norges største vindkraftkommune har hun fått tilnavnet «Vindkraftdronningen». Men over denne saken har hun ingen makt.

– Det har vært helt vilt, sier ordfører Vibeke Stern om de siste dagenes oppmerksomhet rundt kommunens vindkraftutbygging. – Det er ikke jeg som har det utfordrende her. Men jeg hadde ikke trodd for 15 år siden at vi skulle havne i denne situasjonen, sier hun.

Hun har deltatt på Dagsnytt 18. På God Morgen Norge. Telefonen ringer konstant. Men det er lite hun kan gjøre. Kommunen vedtok å avgi arealer til vindkraftutbygging i 2009. Siden da har saken ligget hos staten og utbygger.

– Både som kommune og meg personlig, foregår dette over hodene på oss. Vi er ikke bedt om å bidra i det hele tatt. Vi må bare forholde oss til det som kommer. Er det feigt? spør hun.

Hun håper også at det finnes et kompromiss som kan sikre både reindriften og vindkraftindustrien. Den siste gir kommunen rundt 30 millioner i året inntekter fra eiendomsskatt. Og 40–60 arbeidsplasser. Det har skapt mer liv. Gitt fibernett og ny kai. Under byggingen var det rene Klondyke-stemning i bygda.

– Jeg tror jeg snakker på vegne av Åfjordingene når jeg sier at man gjerne skulle ha klart å få til at reindriften kunne være her og drive sin næring sammen med vindturbinene. Da er jeg sikkert supernaiv, sier hun.

Vil du forstå Fosen-saken bedre?