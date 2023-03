Fosen-aksjonistene avblåser aksjonen. I dag skal de markere foran Slottet.

Det sier aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen på et pressemøte fredag morgen.

03.03.2023 09:24 Oppdatert 03.03.2023 09:57

Saken oppdateres.

Hun sier at de vil ha en siste markering på Slottsplassen. Det vil bli en stille protest.

– I dag, på den åttende dagen, har vi bestemt at i dag er vår siste aksjonsdag. Vi er på ingen måte fornøyd med arbeidet regjeringen har gjort til nå, sier Isaksen.

Hun sier at aksjonistene er klare til å gå til gatene igjen om det ikke blir fremdrift i saken. Aksjonistenes klare krav er at vindturbinene på Fosen rives og at landet på Fosen føres tilbake til samene.

– Regjeringens jobb er i langt ifra over, men i går anerkjente regjeringen det pågående menneskerettighetsbruddet, og beklaget endelig, både overfor reindriften og det samiske folk. Det betyr at arbeidet endelig kan begynne, og det har vi store forventninger til, sa Hætta Isaksen.

Hun sier at regjeringen skal huske kraften som lå i aksjonistene.

Vi skal holde et øye med dem fremover. Det er helt avgjørende at regjeringen ikke svikter oss igjen, det har vi ikke råd til. Vi er så klare til å aksjonere videre hvis regjeringen ikke gjør jobben sin fremover, advarte hun.

– Kritisk punkt i historien

Den stille markeringen utenfor Slottet er avklart med politiet, og er ikke regnet som en sivil ulydig aksjon, fortalte artisten, skuespilleren og aktivisten.

– Vi har sittet spredt, i dag skal vi endelig sitte sammen, sa Hætta Isaksen.

Markeringen vil skje klokken 11 når regjeringen samles til statsråd på Slottet. Hun sier de vil sitte foran Slottet på dette tidspunktet fordi Kongen i statsråd er Norges øverste beslutningsorgan.

– Vi skal sitte rolig foran Kongen i statsråd og minne dem på det kritiske punktet i historien vi er nå. Det gjelder å sette i gang tiltak umiddelbart, så vi kan begynne å gjenopprette den tilliten som samisk ungdom, reindriftssamer og det samiske folk har mistet til rettsstaten Norge, sa hun.

Samtidig som aksjonistene setter seg ned på slottsbakken, holder NRS-Nuorat og Natur og Ungdom stormarkering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Der er det ventet over tusen oppmøte, ifølge arrangørene. Aksjonistene har også heist samiske flagg langs hele Karl Johan i løpet av natten.

– I dag blir en stor dag, vi skal ta vare på hverandre til siste slutt, og husk, la det ikke bli stille etter det her, la det ikke bli stille, avsluttet Hætta Isaksen sin appell.