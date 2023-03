Fosen-aksjonistene avblåser aksjonen: - Ikke la det bli stille med det her

Det sier aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen til Aftenposten fredag morgen. Samtidig innrømmet statsminister Jonas Gahr Støre menneskerettsbrudd på Fosen.

Etter over en uke med spredte aksjoner i regjeringskvartalet samlet aksjonistene seg til en stille markering under statsråd på Slottet fredag.

03.03.2023

Isaksen sier at de vil ha en siste markering på Slottsplassen. Det vil bli en stille protest.

– I dag, på den åttende dagen, har vi bestemt at i dag er vår siste aksjonsdag. Vi er på ingen måte fornøyd med arbeidet regjeringen har gjort til nå, sier Isaksen.

Hun sier at aksjonistene er klare til å gå til gatene igjen om det ikke blir fremdrift i saken. Aksjonistenes klare krav er at vindturbinene på Fosen rives, og at landet på Fosen føres tilbake til samene.

– Regjeringens jobb er langt fra over, men i går erkjente regjeringen det pågående menneskerettighetsbruddet og beklaget endelig overfor både reindriften og det samiske folk. Det betyr at arbeidet endelig kan begynne, og det har vi store forventninger til, sa Isaksen.

Hun sier at regjeringen skal huske kraften som lå i aksjonistene.

– Vi skal holde et øye med dem fremover. Det er helt avgjørende at regjeringen ikke svikter oss igjen, det har vi ikke råd til. Vi er så klare til å aksjonere videre hvis regjeringen ikke gjør jobben sin fremover, advarte hun.

«Aksjonsfaglig må denne protesten sies å være noe av det aller ypperste på lang tid,» skriver Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm. Han sier regjeringen har måttet flytte seg mange steg i hvordan den omtaler sakens kjerne.

– Det er et brudd på menneskerettighetene og det kan vi ikke leve med, sa Støre da han møtte reindriftseierne på Fosen til frokost fredag.

Støre-regjeringen snudde om menneskerettsbrudd

Fredag morgen startet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) dagen med et frokostmøte med reindriftsutøverne fra Fosen i Trøndelag.

Der fikk Støre spørsmål fra pressen om det er et pågående menneskerettsbrudd på Fosen. Til det svarte støre ja.

– Reineierne får ikke utøvet sin kultur i tråd med tradisjonene, sa han.

Det har sittet langt inne. Regjeringen har brukt 507 dager på å erkjenne at dommen i Høyesterett faktisk slår fast at det pågår menneskerettsbrudd på Fosen. De har brukt like lang tid på å beklagelse.

Så sent som 27. februar i år ville ikke Støre innrømme at situasjonen var et pågående menneskerettsbrudd.

– Jeg hører at det begrepet blir brukt, men jeg tror ikke vi kommer noe nærmere en løsning ved at jeg setter den merkelappen på det, sa Støre til VG den gangen.

Etter det nektet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) gjentatte ganger å kalle vindparken på Fosen et menneskerettsbrudd.

Greta Thunberg har vært i Oslo hele uken og deltatt i aksjonene. Fredag var hun med og avslutte markeringene på Slottsplassen.

– Kritisk punkt i historien

Den stille markeringen utenfor Slottet er avklart med politiet og er ikke regnet som sivil ulydighet, fortalte artisten, skuespilleren og aktivisten.

– Vi har sittet spredt, i dag skal vi endelig sitte sammen, sa Hætta Isaksen.

Markeringen skjer samtidig som regjeringen er samlet til statsråd på Slottet. Hun sier de vil sitte foran Slottet på dette tidspunktet fordi Kongen i statsråd er Norges øverste beslutningsorgan.

– Vi skal sitte rolig foran Kongen i statsråd og minne dem på det kritiske punktet i historien vi er nå. Det gjelder å sette i gang tiltak umiddelbart, så vi kan begynne å gjenopprette den tilliten som samisk ungdom, reindriftssamer og det samiske folk har mistet til rettsstaten Norge, sa hun.

Samtidig som aksjonistene setter seg ned på slottsbakken, holder NRS-Nuorat og Natur og Ungdom stormarkering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Der er det ventet over tusen oppmøtte, ifølge arrangørene. Aksjonistene har også heist samiske flagg langs hele Karl Johan i løpet av natten.

– I dag blir en stor dag, vi skal ta vare på hverandre til siste slutt, og husk, la det ikke bli stille etter det her, la det ikke bli stille, avsluttet Hætta Isaksen sin appell.