HØNEFOSS/OSLO (Aftenposten): Den drepte 30-åringen beskrev det han kaller et «mareritt». Jonas Aarseth Henriksen lovet 50.000 kroner i dusør til tips som kunne oppklare sakene han var fornærmet i.

En Tiktok-stjerne og profil i lastebilmiljøet ble torsdag funnet død på et sted han tilsynelatende ikke har tilknytning til.

I helgen slo politiet full drapsalarm.

Natt til onsdag kom podkasten «Avhørt», der drapsofferet selv forteller sin historie – tatt opp seks dager før han ble drept.

Drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30) reiser foreløpig flere spørsmål enn svar.

Politiet holder foreløpig kortene tett til brystet.

Tine Henriksen er politiadvokat i Sørøst politidistrikt, og hun bekrefter at de nå bruker mye ressurser på etterforskningen. Blant annet er det gjennomført over 40 vitneavhør, og det er satt av store ressurser til å gå gjennom tipsene. Kripos er også koblet inn.

Blant annet har det kommet inn tips fra biler med kjøretøykamera. Men:

– Vi er såpass tidlig i etterforskningen og har ikke oversikt over alle relevante vitner. Derfor er vi sparsomme med å gå ut med detaljer som bevisst eller ubevisst kan påvirke vitner, sier politiadvokaten.

Møtte ham på butikken

Personer Aftenposten har snakket med på Hønefoss, og som kjente Henriksen, beskriver han som en «gladlaks» og en hyggelig kar.

Lastebilsjåfør Håkon Solli (31) kjente avdøde da han var yngre og i samme rånermiljø som Henriksen.

Dagen drapet fant sted var Solli på jobb og så det var skrevet «Tyster Jonas» på et skilt. Dagen etter fikk han beskjed av en kollega om at Henriksen var funnet død.

– Det var veldig rart, da jeg fikk vite det. For et par dager siden møtte jeg ham på butikken. Da skulle han sende pakker i posten. Det var fire adresser han skulle sende til, sier Solli.

Han mener 30-åringen virket skvetten da de møttes. Han hadde fire helt like pakker som skulle til fire forskjellige adresser, forteller Solli.

– Det var siste gang jeg så ham og så fikk jeg vite at han var borte. Da var jeg sjokkert, sier Solli.

Han sier Aarseth Henriksen har inspirert mange.

– Jeg synes det var moro å se hvordan han holdt på på Tiktok, sier Solli.

Dette er hva vi vet, og hva vi ikke vet, om den spesielle drapssaken som hjemsøker Hønefoss og Ringerike:

Dette vet vi

Det var 17. august at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter at politiet mottok den foreløpige obduksjonsrapporten, blir saken nå etterforsket som et drap.

Henriksen hadde status som fornærmet i flere saker som har vært eller er under etterforskning.

I tiden før han ble drept ble tagging med teksten «Tyster Jonas» funnet flere steder i Hønefoss, ifølge NRK. 30-åringen fortalte på sosiale medier om trusler fra ukjente gjerningspersoner. Det skal dreie seg om alt fra branner, vold og overfall til hærverk.

Seks dager før han ble drept, ble Henriksen intervjuet i true crime podkasten «Avhørt». Politiet har nå igangsatt en massiv drapsetterforskning med blant annet bistand fra Kripos.

Dette vet vi ikke

I saken er det foreløpig flere ubesvarte spørsmål enn svar. I all hovedsak handler det om to ting:

Hva som skjedde da Aarseth Henriksen mistet livet?

Ifølge «Avhørt» sendte 30-åringen posisjonen sin på et kart til en bekjent. Det gjorde at han ble funnet død i en bil i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Hva gjorde Aarseth Henriksen der? Kom han dit av egen fri vilje eller ble han tvunget dit? Og når ble han sist sett i livet? Hva finnes av spor på åstedet? Og av digitale spor?

Dette er spørsmål som politiet nå forsøker å få klarhet i. Det vil kanskje også belyse det andre hovedsporet i denne saken. Nemlig Henriksens egen historie om hva han er blitt utsatt for de siste to årene. Som han selv oppsummerer på Facebook:

– Dette marerittet er blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få.

Hvilken rolle spiller hans historie om trusler og vold i det at han ble drept?

I første del av podkasten «Avhørt» forteller Aarseth Henriksen om to turbulente år. Det er ikke tilfeldig at episoden har fått navnet «Brannene».

– Det begynte sommeren 2021, sier Aarseth Henriksen.

Og forteller deretter om en rekke hendelser:

25. juli 2021 . På TV-programmet En bobil ved siden av verkstedet han leide, ble påtent. På TV-programmet Åsted Norge sier politiet at brannen trolig ble startet av brannbomber og etterlyser føreren av en bil. Ingen er dømt i saken.

Da Henriksen i september 2021 kjørte i samme området med en kompis, skjedde det som Henriksen omtaler som «roten til alt ondt». Da skal Henriksen ha spøkt til passasjeren om at han ville betale 20.000 kroner dersom betongbilen hans ble nedbrent. På morgenen etter fikk Henriksen telefon fra en annen bekjent med beskjed om at «bilen var brent opp». Han betalte til slutt 20.000 kroner, selv om han skal ha ment tilbudet som en spøk.

Februar 2022 : En ny brann i hans lastebil. Henriksen delte selv en nyhetssak fra Ringblad på Facebook og skrev: – Om det faktisk har vært noen å tent på bilen, så lurer jeg på om det enten går en psykopat løs, eller om jeg har gjort noen noe så vondt at jeg og vi i Henriksen Solutions AS fortjener dette.

Mars 2022: I podkasten forteller Henriksen at han på vei til jobb ble sprayet i øyne og munn da han skulle gå inn i bilen.

I sommer har den avdøde ved to anledninger også delt bilder og beskrivelser fra andre trusselsituasjoner. 26. juni skrev han:

«Jeg ønsker nå å betale en dusør på 50.000 til den som først kommer med opplysninger som kan brukes som bevis for politiet og som fører til domfellelse.

Har du derimot fått i oppdrag om å utføre dette faenskapet, kan jeg være både tilgivende og sjenerøs ovenfor deg, om du utleverer oppdragsgiver.»

Politiet bekrefter til Aftenposten at de nå ser på de tidligere sakene og har gått til konkrete etterforskningsskritt.

– Nå, i lys av drapet, har politiet gjort en feilvurdering ved ikke å gå inn i anmeldelsene?

– Fokuset vårt nå er få belyst hvem som står bak handlingen mot avdøde. Så før det bli en vurdering i ettertid hvorvidt det kan ha blitt gjort feil eller burde ha blitt gjennomført andre grep, sier politiadvokat Henriksen.