– Det er spennende å programmere, det er ikke ting vi gjør hver dag. Vi jobber med avanserte oppgaver og bruker både matte og andre fag for å løse oppgavene, sier Akriti Misra, som til vanlig går i 7. klasse på Rødtvet skole.

I et eget lokale på Teknisk museum i Oslo sitter en gjeng med 20 syvendeklassinger en dag i begynnelsen av mars. To og to jobber de sammen foran en datamaskin. De er i ferd med å programmere en modell av en rakett, som de senere skal 3D-printe.