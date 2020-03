Nå har 600.000 elever hjemmeskole. Her er fem råd for å få det til.

Se ekspertens råd lenger ned i saken.

Storebror skal ha videochat med læreren og resten av klassen ved kjøkkenbordet. Lillesøster prøver å konsentrere seg om matteoppgaver ved stuebordet. Mamma og pappa skal jobbe på hver sin datamaskin i hvert sitt sofahjørne.

Men så trenger lillesøster hjelp til oppgavene, mamma får en viktig telefon, og videochatten fungerer ikke som den skal.

Når hele familien skal jobbe hjemmefra og ha undervisning samtidig i to uker, kan det skjære seg for de fleste.

– Mange baller i luften på en gang

Hos familien Bergseng Bjurström på Høyenhall i Oslo er de tre barn som skal gjøre skoleoppgaver hjemme i disse to ukene. Mamma Marianne Bergseng jobber hjemmefra, mens pappa Anders Bjurström er litt til og fra.

– Første dag med hjemmeskole har gått relativt bra, men det har vært mange baller i luften på en gang. I dag har jeg blitt utfordret i både algebra, nynorsk grammatikk, adjektiv i komparativ og superlativ samt ulike adverb, sier Bergseng.

Hun sier at på den positive siden, så har lillesøster fått hjelp av storebror, og broren i midten har fått prøve seg på storebrorens matteoppgaver.

– Men hvordan det skal gå i to uker, det er en annen sak. Vi har laget en familieplan, men det er ikke lett å sjonglere å jobbe hjemme selv samtidig som barna trenger hjelp, sier Bergseng, som til daglig er salgsdirektør på Sommerro hotellprosjekt.

Olav Olsen

– Lærere må være fleksible

Nå har 609.000 elever i den offentlige grunnskolen hjemmeskole.

Cecilie Dalland, førsteamanuensis ved lærerutdanningen ved Oslo Met, gir sine råd til hvordan man skal gjøre det beste ut av situasjonen.

– Aller først må jeg si at dette ikke er så lett å få til nå. Jeg snakker av egen erfaring. Så jeg oppfordrer både lærere og arbeidsgivere til å være fleksible nå i denne spesielle situasjonen, sier Dalland.

Til foreldre som jobber hjemme og har skolebarn som også jobber hjemme, har hun følgende råd:

1. Lag en plan sammen for hver dag

– Enten du har småbarn eller ungdom i huset, anbefaler jeg å legge opp en plan sammen med dem, gjerne kvelden før. På den måten vet alle hva de skal gjøre og når dere skal ta pauser, sier Dalland.

Det er lurt med en skoleøkt om morgenen, en økt etter lunsj og litt fysisk aktivitet, mener hun.

– Forsøk å få til at alle jobber hver for seg samtidig. Så kan det så klart hende at foreldre må hjelpe litt til med oppgaver, men det viktigste er å legge til rette for at elevene kan jobbe selvstendig. I prinsippet skal skolene legge det opp slik at elevene skal klare å løse oppgaver alene.

Dalland har også en oppfordring til lærere:

– Ikke be elevene om å måtte levere oppgaver til bestemte tidspunkt hver dag. Be elevene levere hver dag, men ikke på bestemte tidspunkter. Familier sitter nå med hvert sitt puslespill, som skal gå opp, så lærerne må være fleksible.

Oslo Met

2. Ikke stress. Vær tålmodige.

– Det kan jo være utfordrende for foreldre å jobbe samtidig som barna skal gjøre oppgaver og sikkert kjeder seg utover dagen. Ikke alle familier har så stor plass at hvert familiemedlem kan sitte på et eget rom å jobbe. Noen elever har ikke egen pult, for eksempel, sier Dalland.

Hvis alle forbereder seg på å være tålmodige med hverandre, så går alt litt greiere, sier Dalland.

– Start dagen med en rolig morgen, og prøv å få til en hyggelig frokost sammen. Og ikke stress, sier Dalland.

Hun sier det kan være lurt at større barn og ungdom setter på en stoppeklokke på mobilen sin, så de vet hvor lenge de skal jobbe og når de skal ta pause.

3. Gjør fysisk aktivitet hver dag

Hvis dere ikke er i karantene, så er det lurt å gå ut en tur. Det er viktig å bevege seg i løpet av dagen, men hold avstand til andre, og følg myndighetenes retningslinjer, sier Dalland.

– Fysisk aktivitet er viktig både fysisk og psykisk. Det øker også konsentrasjonen. Hvis dere har mulighet til å gå i skogen, så gjør det, anbefaler Dalland.

Andre muligheter er å la barna danse til «Just dance», hoppe i trampoline hvis dere har det, be barna løpe noen runder rundt huset eller blokka dere bor i.

4. Barna lærer ved å hjelpe til

Læring er mer enn å lese i bøker og skrive på datamaskinen eller skoleipaden. Særlig de minste skolebarna kan lære mye ved for eksempel å være med å lage mat, sier Dalland.

– Barna kan for eksempel lære mengdelæring hvis de er med å lage smoothie eller pannekaker, eller annen mat.

– Går dere en tur i skogen, kan barna lære å tenne opp et bål. Dere kan grille pinnebrød og lage hinderløyper. Det siste er også mulig å gjøre i hagen eller i en park i nærheten, sier Dalland.

Hun sier barna også lærer av å få vanlige oppgaver i hjemmet, som å gå tur med hunden eller ringe besteforeldre for å høre hvordan det går med dem.

– Det går også an å teste omvendt undervisning, der barna skal fortelle foreldrene om noe de har lært. Det gjøre at kunnskapen setter seg bedre hos elevene, sier Dalland.

Andre muligheter er å se samfunnsdokumentarer sammen med barna og snakke litt sammen etterpå. Det kan også gjøres på kveldstid nå når vi likevel må holde oss hjemme, sier Dalland.

5. Ikke legg lista for høyt

Dalland understreker at dette er en spesiell situasjon for alle, og at det er viktig å ikke legge lista for høyt.

– Legg dere på et nivå som er overkommelig for alle sammen. Legg til rette for at elevene kan gjøre oppgavene på egen hånd, enten det er å rydde plass på kjøkkenbordet, eller fordele dere på ulike rom. Og husk at hvis det er noe som går skeis, så er det helt greit akkurat nå. Prøv å ha en struktur, men ikke vær for strenge med hverandre, råder Dalland.