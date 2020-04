Saken oppdateres.

Fengslingsmøtet med Tom Hagen i Nedre Romerike tingrett gikk onsdag bak lukkede dører. Deler av møtet gikk også uten drapssiktede Tom Hagen, på grunn av såkalte klausulerte dokumenter. Fengslingsmøtet startett klokken 12 og varte i godt over fire timer timer.

– At politiet argumenterer med bevisforspillelse etter 18 måneder, er spesielt, sier Hagens forsvarer, Svein Holden, like etter at fengslingsmøtet var over.

I løpet av fengslingsmøtet svarte Hagen på spørsmål og det er planlagt nye avhør av 70-åringen.

Etter fengslingsmøtet sto Holden fast ved uttalelsene han gjorde før fengslingsmøtet startet.

– Jeg må være ærlig, og etter min oppfatning er dette et meget spinkelt grunnlag å gå til pågripelse på, sa Holden en drøy time før fengslingsmøtet skulle starte.

Etter fengslingsmøtet sier han at hans klient selvfølgelig er preget av situasjonen. Han oppfatter mistankegrunnlaget som «langt svakere» enn når han ser hva som står i mediene.

– Jeg tenker det som er anført fra politiets side er noe helt annet enn det dere tror anklagen bygger på, sier Holden.

Hagens forsvarer: – Spinkelt grunnlag

Forretningsmann og milliardær Tom Hagen møter i dag i Nedre Romerike tingrett. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant for halvannet år siden.

Hagens forsvarer, Svein Holden, møtte pressen utenfor Tinghuset en knapp time før fengslingsmøtet skulle starte. Etter å ha fått innsyn i sakens dokumenter sier han at han forventer at tingretten kommer til å løslate Hagen. 70-åringen stiller seg uforstående til siktelsen.

– Etter min oppfatning er dette et meget spinkelt grunnlag å gå til pågripelse på, sier Holden.

Politiet ba om lukkede dører

Politiet vil be om fire ukers varetekt for Hagen. De frykter at han kan forspille bevis hvis han løslates.

Fra politiets side møtte politiadvokat Mathias Emil Hager. Han startet rettsmøtet med å begjære lukkede dører. Politiet ønsker heller ikke at pressen skal få være til stede med referatforbud.

Nettavisens journalist Farid Ighoubah argumentere for åpne dører på vegne av pressen. Han var eneste journalist som fikk tillatelse til å komme inn i salen. Andre måtte følge forhandlingen via videolink.

– Tom Hagen så veldig sliten og preget ut der han satt ved siden av sin forsvarer, sier Ighoubah.

Like etter klokken 13 kom dommer Marius Sandvig med avgjørelsen: Dørene lukkes. Det er etter rettens syn grunn til å frykte at etterforskningen skades hvis detaljer i grunnlaget for siktelsen blir kjent, og det vil ikke være tilstrekkelig med referatforbud.

Heiko Junge

Bevisforspillelsesfare

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Haris Hrenovica, sier politiet ikke har anledning til å besvare spørsmål fra pressen i stor grad fordi de er i en ny fase av etterforskningen.

– Det er bevisforspillelsesfare, og vi har behov for å konsentrere oss om å gjennomføre de nødvendige etterforskningsskrittene som skal gjøres nå, sier Hrenovica.

Nekter befatning

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018 og er fremdeles ikke funnet.

Tom Hagens tidligere bistandsadvokat under forsvinningssaken, Svein Holden, måtte tirsdag bytte rolle og ble i løpet av dagen oppnevnt som Hagens forsvarer.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sa Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med Tom Hagen tirsdag ettermiddag.

Hagen nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa forsvareren.

Tomm W.Christiansen

– Tydelig planlagt

Politiet opplyste tirsdag at mistanken mot Tom Hagen gradvis var blitt styrket under den omfattende etterforskningen som ble startet etter at Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Saken ble først etterforsket som et bortføringssak med økonomisk motiv, men skiftet etter hvert status til en drapssak.

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse.