Den skarpe maisolen står høyt på himmelen og kaster et varmt lys over jordene på Langhus i Ski. 70 meter under går fargenyansene kun i grått. En kald, fuktig trekk drar gjennom de 20 kilometer lange tunnelløpene der arbeiderne jobber på spreng for å få tunnelen ferdig til åpning desember 2022.

De enorme boremaskinene som har tygget seg gjennom fjell og laget to tunnelløp, er demontert og sendt tilbake til produsenten Herrenknecht i Tyskland.