Slik skal fastlegekrisen løses

Litt på overtid la helseminister Bent Høie mandag frem handlingsplanen for allmennlegetjenesten for de neste fire årene.

Fastlegene har i flere år beskrevet en stadig mer presset arbeidssituasjon, og arbeidsdager som varer mye lengre enn ti timer.

Noen fastleger opplever at de må gjøre arbeid som sykehuslegene tidligere utførte, andre opplever at flere krav om attester og utredninger stjeler av tiden til pasientene.

Iverksetter tiltak for å rekruttere nye fastleger

På pressekonferansen la Høie frem sine forslag:

17 tiltak for å rekruttere nye fastleger.

Endre takstsystemet.

Avlaste fastlegen for oppgaver.

Færre attester.

Prøve ut nye måter å organisere legevakten på.

Fakta: Fastlegeordningen Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001 etter lange forhandlinger mellom Legeforeningen, staten og KS.

En kartlegging VG gjorde i 2017, viser at 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring om fastlegeordningen. En rapport fra 2018 viser at fastlegene arbeider i gjennomsnitt 55,6 timer i uken, en økning på syv timer fra en sammenlignbar undersøkelse fra 2014.

Medianen er 52,2, men variasjonen er stor.

Ti prosent av legene arbeider mer enn 75 timer i uken, mens 25 prosent arbeider mer enn 62 timer.

Bare ti prosent av legene har en totalarbeidstid på inntil 37,5 timer i uken.

Denne situasjonen omtales som en krise for fastlegeordningen. Ordningen «lekker i begge ender». Det er vanskelig å få nye inn. I tillegg er det mange som slutter. Kilde: Helsedirektoratet, Rapport om fastlegene

Legeforeningen og Helsedepartementet kom i oktober 2018 frem til enighet om se på følgende tre kjernepunkter:

Hvor mange nye oppgaver fastlegene har fått.

Oppgaver de ikke kan droppe, men som de ikke får betalt for.

Åpne for at fastlegene kan ha færre pasienter på listene uten å tape penger.

– Vi er enige om at oppgavemengden er blitt for stor, og at pasientlistene må ned. For å få til det trenger vi flere fastleger. Regjeringen har forpliktet seg til en utvikling og til at nedgang i listemengden skal kompenseres økonomisk. Disse tiltakene vil bidra til at fastlegen får mer tid til pasientene, sa helseminister Bent Høie da avtalen ble undertegnet.

– En nasjonal krise

Privat

Norsk forening for allmennmedisin (NFA), som er den fagmedisinske foreningen for allmennlegene, har tidligere sagt at det ikke er sentraliseringspolitikken som er årsaken til fastlegekrisen.

– Grunnen er at det er mindre attraktivt å være fastlege, er på grunn av betydelig økt arbeidsbelastning på fastlegene, sa Marte Kvittum Tangen. Hun er leder i NFA og har selv lang fartstid som fastlege i en liten kommune.

Til Dagens Medisin sa hun for et år siden:

– Dette er ingen distriktkrise. Det er en nasjonal krise.