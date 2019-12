(Fædrelandsvennen): – Det ser ut som det kanskje ikke har oppstått så alvorlige skader på noen av personene. Det ser ut som de har hatt flaks, for det står en stor bjelke rett inn i frontruta, sier politibetjent Trine Drageland til Fædrelandsvennen.

Bilder fra stedet viser at bjelken har trengt inn i frontruten, passert like over rattet og stoppet noen centimeter foran førersetet.