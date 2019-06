Torsdag morgen fikk 1500 konduktører og lokførere på Østlandet e-post om at komfortkupeen snart kastes på jernbanehistoriens gravplass.

Hittil har du måttet betale 100 kroner for enkeltbilletter eller 1600 kroner hver måned i tillegg til togbilletten for å være sikret sitteplass på Intercitytogene.

Da er kaffe, te og dagens aviser inkludert. Men aller viktigst: Du kan kjøpe deg ro og muligheten til å bruke reisetiden til å jobbe eller hvile.

Fra høsten av vil Vy selge reserverte seter for 59 kroner på enkeltreiser, eller 990 kroner for en måned, i vognen som vil være reservert for setereservasjon.

Men er det ledige seter, kan «alle» slenge seg nedpå uten å betale noe ekstra.

Dette er også ekstra gode nyheter for de reisende mellom Oslo og Asker, Ski og Gardermoen i rushet.

Vil utnytte kapasiteten

– Vi er opptatt av at flest mulig skal få en behagelig reiseopplevelse. Derfor vil ledige seter kunne benyttes av alle, men man må være forberedt på å flytte på seg om det kommer noen som har reservert dette setet på en senere stasjon, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Scholz understreker at dette ikke vil berøre regiontogene over lengre strekninger – til Bergen, Bodø, Stavanger og Trondheim, men bare regiontog på Østlandet.

Setereservasjon ble innført som et prøveprosjekt på Gjøvikbanen (R30) sommeren 2018.

Fra høsten kommer dette for togene som kjører mellom Lillehammer – Drammen (R10), Eidsvoll – Skien (R11) og Halden – Oslo S (R20).

Totalt er det 192 seter, 48 klappstoler og 128 ståplasser i regionutgaven av Flirt74-togene.

Av disse er 44 sitteplasser i komfortkupeen, som i fremtiden også vil åpnes for inntil 22 ståplasser.

Frykter en dårligere reiseopplevelse

Pål Nome fra Nøtterøy har pendlet Tønsberg – Oslo i mer enn 20 år med NSB og nå Vy.

– Jeg forstår at Vy ønsker å utnytte kapasiteten bedre. Samtidig vil det være negativt for dem som bruker komfortvognen som arbeidsplass, at man tillater ståplasser, sier Nome, og legger til:

– Vy har en god app. Dog blir det en dårligere brukeropplevelse av at man må gå inn hver dag for å bestille seg et sete, sier pendlerveteranen.

– Vurderer å slutte

En annen som reagerer sterkt er Paal Ravnaas, trofast komfortbruker mellom Hamar og Oslo S:

– Jeg mener belegget på komfort er flere ganger høyere enn det Vy oppgir, sier Ravnaas, som bruker reisen til å jobbe:

– Kommer dette må jeg seriøst vurdere å slutte med pendlingen, sier han.

Fem prosent av de reisende har 22 prosent av setene

Av Vys kunder med periodebillett har bare 3–4 prosent valgt å betalte ekstra for å kunne reise på komfort.

Samtidig utgjør en komfortvogn noe over 20 prosent av kapasiteten i et togsett.

Det betyr at komfortvognen på flere avganger har mange ledige seter, mens det kan være fullt i resten av toget.

I den nye Vy-appen skal det bli mulig å reservere seter flere uker frem i tid. Reservasjonene kan også kunne endres eller avbestilles om reiseplanene endres.

I 2019 kjøper staten jernbanetjenester for 3,75 mrd. kroner av Vy. Det er et tilskudd på ca. 60 kroner pr. reisende.

Flere tar toget

NSB hadde i 2018 en omsetning på 8,7 milliarder kroner, noe som betyr at selskapet ble subsidiert med 43 prosent av omsetningen, skriver Moderne transport.

Vygruppen leverte et driftsresultat på 167 millioner kroner etter årets første fire måneder. Tilsvarende resultat i fjor var 97 millioner kroner.

– Det er hyggelig å konstatere at interessen for miljøvennlige reiser fortsetter. I første tertial økte antall reiser med våre tog i Norge med 5,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Punktligheten er også bedret, og kundetilfredsheten har økt. Dette har gitt oss en god start på 2019, sier Geir Isaksen, konsernsjef i Vy.

