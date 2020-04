– Mange kan ikke språket, og de må møtes for å få informasjon. Men du ser vel at vi sitter én og én nå? sier Said, som bare vil bli kalt ved fornavn.

I videoreportasjen peker legen Ayan Bashir på mangel på visuell informasjon som en mulig forklaring den høye andelen smittede med innvandrerbakgrunn. Andre forklaringer kan finnes i kulturforskjeller.