Prisen for barns læringstap og foreldres fravær i jobb er skyhøy, ifølge tre forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Barns læringstap favner tap fra barnehage til universitetsutdanning.

I en rapport heter det at «barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kroner per skoledag».

Men ifølge SSB er prisen sannsynligvis høyere enn dette.

Og, dersom skolene hadde blitt stengt ut skoleåret kunne totalkostnadene kommet opp i hele 77,7 mrd. kroner. Så mye blir det ikke, i og med at barnehager og 1.–4. trinn åpnes igjen førstkommende mandag.

De tre forskerne, Martin E. Andresen, Simon S. Bensnes og Sturla A. Løkken, følger utdanningssektoren til daglig og går ifølge SSB i rapporten gjennom hvert nivå av utdanningssektoren.

De «drøfter relevante faktorer å ta hensyn til i analysen basert på resultater fra faglitteraturen», heter det i innledningen til rapporten.

– Selv med svært forsiktige antagelser om verdien av læring blir kostnadene av å stenge skoler veldig store, sier forsker Martin E. Andresen. Men skolestengingen har også andre konsekvenser.

Dette er rapporten: «Hva koster det å stenge utdanningssektoren? Beregning av kostnader av smitteverntiltak mot COVID-19 for humankapital, studieprogresjon og produktivitet»

Dette er de viktigste årsakene til prisen

Rapporten lister opp følgende sentrale grunner til at kostnadene blir så høye:

Skolestenging fører til redusert læring/humankapital for barnehagebarn og elever til og med videregående opplæring.

Redusert læring fører til lavere produktivitet og lønn senere i livet. Selv om kostnadene av en enkelt tapt skoledag er små for individet, blir tapene store når man summerer alle barn og unge i utdanningssektoren over flere dager.

Forskerne bruker konservative anslag på effekten av læring for produktivitet, justert for bruk av fjernundervisning, og de finner at den samlede nedgangen i fremtidige inntekter er på 1,4 milliarder kroner pr. skoledag.

I høyere utdanning antar forskerne at et lite mindretall av studentene får forsinket progresjon og dermed kommer senere ut i arbeidslivet.

Kostnadene av forsinkelser i høyere utdanning blir estimert til 2,2 milliarder for hele vårsemesteret.

Foreldre som må være hjemme med barn som en konsekvens av tiltakene, vil trolig få redusert produktivitet som følge av at noe av arbeidstiden går med til barnepass. Med konservative antagelser kommer forfatterne frem til at reduksjonen i produktivitet beløper seg til 234 millioner kroner pr. dag.

En tidligere utgave av samme analyse ble benyttet som et innspill til ekspertutvalget som skulle analysere de samfunnsøkonomiske kostnadene av smitteverntiltakene knyttet til covid-19 epidemien.

Steinar Holden, økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, er en av flere som har bidratt med innspill til rapporten.

Spørsmål og rapportens svakheter

Forskerne selv understreker at analysen har betydelige svakheter. De peker på flere forhold som de tror at aldri vil bli kjent, som for eksempel hvilke arbeidstagere som har mulighet til å jobbe hjemmefra, eller hvor effektiv fjernundervisning er på ulike alderstrinn eller på tvers av skoler.

Forskerne har ikke kunnet identifisere akkurat hvilke individer som er blitt permitterte eller har mistet jobben. Derfor bygger analysen på en rekke antagelser.

Forskerne sier selv at de har vært forsiktige i sine anslag over utgifter, og at de reelle utgiftene er høyere enn 1,7 mrd. kroner pr. dag med stengte skoler.

Fakta: Dette får taksameteret til å løpe I SSB-analysen er tre deler vurdert som tilsammen gir en pris på 1,7 mrd. kroner per dag med stengte skoler: Del I: Her har forskerne gått gjennom relevant litteratur og overordnede antakelser for hvordan stenging påvirker høyere utdanning, videregående skoler, grunnskoler og barnehager. Del II: Her er effektene av tiltakene på barn, elever og studenter i form av tapt læring (humankapital) og progresjon beregnet. Dette er ifølge forskerne i hovedsak basert på forskningslitteratur som vurderer hvordan «humankapital» formes av undervisningstimer.

På lengre sikt vil redusert humankapital føre til reduserte livsløpsinntekter. Et forenklet anslag tilsier at livsløpsinntektene for hver elev faller med om lag 1700 kroner per skoledag med vedvarende tiltak for barnehage og grunnskole og rundt halvparten av dette for elever i videregående skole.

Samlet sett gir dette kostnader på 1,4 milliarder kroner per dag.

For høyere utdanning legger forskerne til grunn at studenter i hovedsak er i stand til å tilegne seg den samme kunnskapen gjennom fjernundervisning og egenstudier som om de hadde vært på skolene.

Unntaket er et mindretall av studentene som ikke håndterer de alternative undervisnings- og vurderingsformene og derfor mister progresjon i inneværende semester, men som vi antar vil fullføre med forsinkelse dersom de hadde fullført i fravær av tiltakene.

De beregnede kostnadene av tapt progresjon beløper seg til 2,2 milliarder. Del III: Her beregnes med grove anslag økonomiske konsekvenser av at foreldre blir mindre produktive fordi de må passe barn som ellers ville vært i skole eller barnehage. Også her benyttes forenklende antakelser, som ifølge forskerne gir et produksjonstapet er på minst 234 millioner kroner per arbeidsdag.

