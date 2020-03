Regjeringen bestiller 1000 nødrespiratorer

– Dette er veldig gode nyheter. Vi vet at Norge i løpet av de nærmeste månedene kan nå en topp i antall syke pasienter med covid-19. Disse nødrespiratorene gjør helsetjenesten bedre i stand til å håndtere en slik topp, sier statsminister Erna Solberg (H).

Idé fra oljegründer

Ideen til nødrespiratoren kom fra Eivind Gransæther, som er ingeniør og gründer i olje- og gassbransjen i Stavanger. 12. mars tok han kontakt med FFI.

Ifølge Solberg skal respiratoren lages i Kristiansand, og produksjonen kan begynne allerede i midten av april.

– Dette viser hva vi kan få til i dette landet når det virkelig gjelder. Her har ulike miljøer funnet sammen og brukt kompetansen sin på nye måter. Vi ønsker velkommen alle initiativ og kreative forslag som kan sikre god behandling til alle.

Stor bestilling

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må både gjøre det vi kan for å slå ned viruset og samtidig jobbe for å øke kapasiteten til helsetjenesten hvis mange blir syke samtidig, sier Solberg.

Regjeringen garanterer for finansiering av prosjektet og har bestilt 1000 nødrespiratorer.

– Norge kommer nok ikke til å trenge alle disse selv, sier statsminister Solberg, som mener Norge dermed kan bidra internasjonalt.