Alf Prøysen sang om «steinrøysa neri bakken». Etter at Frp-kronprinsessen Sylvi Listhaug fredag ble utnevnt til eldre- og folkehelseminister, har flere av hennes politiske motstandere sunget på den gamle historien om et ubebygget steinrøys i Spania.

I årene 2006 til 2011 var Listhaug «eldrebyråd» (byråd for helse, eldreomsorg og sosiale tjenester) i Oslo. Hun ville mye, satte pekefingeren på enda mer, men huskes trolig best for en skandaleforfulgt, spansk sykehjemsdrøm det aldri ble noe av.