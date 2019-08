Jernbanedirektoratet utreder sovetilbud på tog

Jernbanedirektoratet er i gang med å se på nye løsninger for å få en god natts søvn på toget. Kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, sier til Bergens Tidende at utredningen er planlagt ferdig i høst.

– Vi holder på med en spørre­undersøkelse der vi har spurt reisende om hvilke løsninger de kan tenke seg, sier Horris­land.

Han forteller at interessen for sovetilbud på toget øker hvert år.

– Vognene vi har i dag vil ha behov for en utskiftning etter hvert, sier Horrisland.

Gruppen Aktivist-halvtimen sendte tidligere i sommer inn et forslag som inkluderer bedre sovekupeer, komfortable stoler og ikke minst sovekapsler, som er et avlukke akkurat stort nok for en voksen person, et nattbord og en leselampe.

Høyres Lene Westgaard-Halle uttalte til Aftenposten i juli at Vy og Jernbanedirektoratet har gjort for lite for å utbedre nattogtilbudet. Med 20 sovevogner i hele landet og over 4.000 kilometer med jernbane er det nesten alltid fullt, og man må bestille lenge i forveien.

– Det holder ikke, sa Westgaard-Halle da.