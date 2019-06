Dagen før bryllupet sto brudgommen i retten – tiltalt for vold mot bruden

(Adresseavisen): Mannen i 30-årene er dømt til ett år og seks måneders fengsel for vold mot en tidligere og en nåværende samboer. I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett kommer det frem at han skulle gifte seg med den nåværende samboeren dagen etter at hovedforhandlingen var avsluttet, skriver Adresseavisen.

Den tiltalte mannen møtte i retten og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten mente derimot at det var bevist at han hadde slått samboeren sin i ansiktet og holdt hendene over munnen og nesen hennes slik at hun ikke fikk puste. Denne episoden skjedde hjemme hos tiltalte og fornærmede vinteren 2018.