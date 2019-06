Tidsfri Sommarøy var PR-stunt fra Innovasjon Norge

Historien om lille Sommarøy i Troms som skulle bli en «tidsløs sone i nord» har gått verden rundt. Men ideen om å knuse klokker og glemme tiden ble ikke til på et folkemøte organisert av en lokal primus motor, melder NRK.

Det var Innovasjon Norge som sto bak og som brukte en halv million kroner på å få fart på fortellingen om de «tidløse» øyboerne. Pengene ble blant annet brukt på PR-byråer i Oslo og London. Flere sommarøyværinger visste ikke om initiativet før de så leste om det i mediene.

Kjell Ove Hveding, som ble fremstilt som initiativtaker, dro til og med til Stortinget med et opprop fra øya, men etter å ha vist det fram og presentert saken, tok han oppropet med seg da han dro.

Innovasjon Norge sier nå at de vil komme med en pressemelding der hele sannheten kommer fram.

– Vi tenkte at vi må slippe saken nå, slik at vi på en måte ikke lurer mediene, for å si det sånn. Ut over at vi har fått den oppmerksomheten vi har ønsket. Eller mer enn det vi har ønsket, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm. Hun sier de ville prøve en ny måte å skape blest om Nord-Norge som reisemål på.

– Alt i alt var dette et veldig vellykket stunt. Noen kreative sjeler hos Innovasjon Norge kom opp med ideen i vinter, og vi luftet den for noen destinasjoner i Nord-Norge.