Noen gravide har et behov for ekstra profesjonell hjelp for å komme seg gjennom svangerskapet. Unge, enslige jenter som er kastet ut hjemmefra, kvinner med psykiske vanskeligheter og noen med rusproblemer.

Anne Marit Skandfer (41 år) ble rammet av sterk fødselsangst, og er en av dem som har fått hjelp fra Ullevål-teamet ved Oslo universitetssykehus (OUS). Etter mange år som ufrivillig barnløs ble hun endelig gravid for fem år siden.