Svein Ludvigsen har sittet i betrodde stillinger som stortingsrepresentant, fiskeriminister og fylkesmann siden 1989 frem til han trådte tilbake som pensjonist sommeren 2014, 68 år gammel.

Klokken 12 i dag, torsdag 4. juli, faller dommen som slår fast om Ludvigsen har misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med tre menn i sårbare posisjoner. Dommen blir sendt ut i skriftlig form til partene. Det blir ikke noe rettsmøte.

Løy til politiet

Da Ludvigsen ble avhørt av politiet nektet han for å ha hatt seksuell kontakt med noen av de fornærmede. Da rettssaken åpnet i Nord-Troms tingrett i midten av juni, erkjente han derimot at han hadde hatt seksuell omgang med én av de fornærmede, en 25 år gammel asylsøker. Men Ludvigsen hevdet at det hadde skjedd ved kun tre anledninger, at de begge gjorde det frivillig og at alt dette var etter at han hadde gått av som fylkesmann.

– Jeg erkjenner at jeg ikke snakket sant til politiet. Jeg følte skam og malte meg inn i et hjørne, sa Ludvigsen under sin frie forklaring i tingretten.

– De andre to fornærmede er løgnere, sa 72-åringen.

– Sammenheng overmakt og sex

Etterforskningen sikret bevis som bilder, SMS-er og annen dokumentasjon som statsadvokat Tor Børge Nordmo hevder er bevis på at Ludvigsen tvang unge asylsøkere til seksuell omgang ved at han ga inntrykk av at han kunne gi og frata dem norsk statsborgerskap.

– Vi mener han ikke ville ha klart å komme i en slik utnyttelsesposisjon uten stillingen som fylkesmann. Og vi mener det er en direkte sammenheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sa Nordmo.

Påtalemyndigheten har fremsatt krav om at Ludvigsen bør straffes med fem og et halvt års fengsel.

– Bør høre alarmklokkene

Ludvigsens forsvarere, advokatene Kai Vaag og Per Johan Zimmer, mener at retten må konkludere med full frifinnelse.

– Retten bør høre alarmklokkene som ringer. Dette koker ned til at Ludvigsen har snakket usant om sex med andre menn, om nettsøk etter homosex og om å ha hatt sex med en av de fornærmede. Han har snakket usant om sin homofile dragning fordi han var redd for at det skule komme ut, han tilhører en generasjon hvor dette er utenkelig og følt at det har vært umulig for ham å snakke om det, sier Vaag.

Dommen faller ved 12-tiden torsdag.