– Det er absolutt ikke noe rett frem å få til denne reisen. Hvem man skal kontakte om hva, vanskeligheter med togbytter og billettkjøp, sier Ida Breckan Claudi.

Mandag ettermiddag står hun på perrongen på Oslo S med familien sin og venter på toget som skal ta dem til Trondheim, med Bodø som endelig mål.

I fremtiden kan denne strekningen bli enklere å gjennomføre for familien på fire. Mandag ble det nemlig klart at SJ vant konkurransen om å kjøre jernbane da Vy tapte et anbud for andre gang på rad.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik fortalte i en pressekonferanse at SJ vant på pris og at staten regner med å betale en femtedel av det koster å kjøre strekningen i dag.

Strekningene i konkurransen var:

Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø)

Dovrebanen (Oslo-Trondheim)

Rørosbanen (Hamar – Støren)

Trønderbanen (lokaltoget mellom Steinkjer og Trondheim)

Meråkerbanen

Raumabanen (Dombås – Åndalsnes)

Saltenpendelen

Skal ta tog i 18 timer

På Oslo S står familien på fire og venter på toget som går til Trondheim.

– Hva tenker dere om at svenskene tar over denne strekningen?

– Ja, hva tenker man? Det er jo litt merkelig å dele opp strekningene mellom ulike selskaper, men det blir sikkert bra. Vi får håpe det, i alle fall, sier Sigurd Moskvil Thorsen.

Sammen med kona Ida og barna Albert (4) og Edvin (1) skal han altså reise med en av strekningene SJ vant mandag: Dovrebanen.

– Vi er på vei til Bodø, det er 18 lange timer på tog, ler Thorsen.

Vanligvis har de fløyet til Bodø for å besøke familien til Ida, men denne sommeren ville de teste å reise på en annen måte.

Det har ikke gått fullstendig smertefritt for seg.

Dan P. Neegaard

– Ikke noe rett frem

Sigurd, Ida og guttene går på toget mot Trondheim klokken 16.02. De skal bytte på endestasjonen, og fortsette videre mot Bodø. Klokken ni dagen etter skal de være fremme.

– Bare det å finne ut av hvor det er sovevogner har vært nærmest umulig. Jeg ringte kundesenteret, men de kunne ikke svare. Så mailet jeg dem, og fikk svar etter tre uker, sier Claudi og gir fra seg et lite sukk.

Dan P. Neegaard

Konkurranse kan være bra

Selv om Sigurd, Ida og barna ser frem til å reise til familien i Bodø på en ny måte, er de ikke akkurat begeistret for den nye togordningen.

– Vi er dritspente, ler Sigurd og Ida.

– Neida, det blir helt sikkert bra. Jeg synes bare de burde satset fullt på Vy, gjennomført endringene bedre, og ordnet dobbeltspor på alle strekningene, legger Sigurd Thorsen til.

Likevel tror han at konkurranse mellom de ulike selskapene kan være positivt.

– Når det først er flere selskaper i bildet, er det bra med litt konkurranse. Forhåpentlig kan det føre til forbedringer og mer effektive løsninger når man ikke er alene om å eie alt, sier familiefaren.

Dan P. Neegaard

Deler reisen sin

Klokken nærmer seg 16.02 og avreise fra Oslo S.

– Man må virkelig ville reise med tog for å begi seg ut på en reise som denne, sier Ida og kikker bort på Sigurd.

– Ja, absolutt, men vi er veldig spente nå! svarer han, og forklarer at familien skal dele stort og smått fra turen i sosiale medier for å gi folk et innblikk hvordan det er å reise med tog fra Oslo til Bodø.

Ikke lenge før toget skal forlate perrongen blir guttene ivrige etter å komme seg inn i vognen.

– De gleder seg sånn til å sove på toget, sier foreldrene før de smetter inn dørene.