Det var Tønsbergs Blad som fikk tips fra en leser om at flaggstangen i glassfiber var kappet rett av. Og dermed havnet Pride-flagget på bakken. Trolig har ugjerningen skjedd i løpet av natten.

Også den lokale Reavisa omtaler hendelsen hvor eventuelle vitner bes om å kontakte politiet.

– Et lavmål av toleranse, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Han var ikke sen om å be om at flagget skulle heises på nytt i en annen flaggstang.

– Vi skal ikke la oss styre av folk som er så til de grader intolerante. Det skal jeg få fart på nå så flagget kommer opp igjen, sier Hillestad til Reavisa.

– Veldig trist, mener en av pådriverne for Pride-flagget i parken, Heming Olaussen (SV).

Hengt opp på nytt

Vaktmester Sven Førsund bekrefter overfor Aftenposten at hærverket har skjedd. Det er tredje år på rad at Revetal kommune flagger for Pride.

– Det har gått bra frem til nå, sier Førsund.

Hendelsen vil bli politianmeldt.

– Nå har jeg ryddet opp og heist flagget på nytt i en annen flaggstang rett ved siden av, sier Førsund og fortsetter:

– Vi kan ikke gi opp, sier Førsund.