2. juli varslet nigeriansk Økokrim at de hadde pågrepet én mann, og at tre andre er etterlyst, siktet for bedrageri, svindelforsøk og bruk av falske identiteter.

De fire er siktet for såkalt direktørsvindel for 525 millioner nigerianske neira, drøyt 12,7 millioner norske kroner. Mannen som er pågrepet, nekter straffskyld.