Til nå har romsenteret på Andøya lengst nord i Nordland skutt om lag 1.300 forskningsraketter, de største på opptil åtte tonn og opp til om lag 1.000 kilometers høyde.

Nå har konsernsjef, tidligere statsråd og nestleder i Senterpartiet, Odd Roger Enoksen sendt eierne, Næringsdepartementet og Kongsberggruppen en omfattende plan for utbygging. Selskapet vil investere 1,3 milliarder kroner for å skyte opp kommersielle raketter, skriver Klassekampen.

Flybase ble nedlagt

Andøya har mistet mange arbeidsplasser ettersom Luftforsvaret er i ferd med å trekke basen for Orion-fly vekk fra øya. En utbygging av romsenteret vil kunne gi kommunen mange nye arbeidsplasser.

I dag arbeider om lag hundre personer i senteret. Målet Enoksen ser for seg er 200–250 innen 2025.

– Vi venter på svar fra våre eiere hver dag som helst. Signaler vi har tolket, tyder på et ja, sier Enoksen.

– Andøya har naturgitte forutsetninger for både luft- og romfart. På den store flyplassen på Andenes kan man lande og ta av i fire retninger, alle over vann, sier Enoksen.

Høyere-ordfører Jonni Solsvik i Andøy er glad for de foreslåtte investeringene. Han sier satellittoppskyting har et stort potensial og at kommunene trenger flere arbeidsplasser når forsvaret trekker seg ut.