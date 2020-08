Hvor sykt må barnet være for å holdes hjemme fra barnehage og skole?

Alle barn med nyoppståtte plager i nese og hals må være hjemme fra barnehage og skole. Barn som har vondt i halsen, skal koronatestes.

Litt snørr er nok til at barnet nå skal holdes hjemme fra skolen eller barnehagen.

Høsten er rundt hjørnet, og med den kommer virusforkjølelse. Vi er tettere sammen og mer innendørs. Ifølge overlege og barnelege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI) sprer de fleste luftveisvirus seg lettere i kaldere luft. Dermed øker smittefaren for covid-19 også i barnehage og på skole.

– Akkurat nå skal foreldre ha lav terskel for å holde barnet hjemme og for selv å være hjemme fra jobben, sier overlege og barnelege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet. Heiko Junge

Margrethe Greve-Isdahl er klinkende klar:

Alle med nyoppståtte symptomer i luftveiene skal være hjemme fra barnehage, skole eller arbeidsplass. Eneste unntaket er at det skal være noe toleranse for bare rennende nese hos ellers friske barn under 10 år.

Disse symptomene må foreldre være obs på:

Luftveissymptomer er alle plager som kan skyldes en infeksjon i luftveiene. Vær oppmerksom på følgende symptomer, og særlig hvis det er flere samtidig:

rennende nese

nysing

hosting

vond eller sår hals

små barn som sutrer, klenger og «har noe på gang»

større barn kan også klage over nedsatt smak- og luktesans

tungpust

feber

noen kan ha vondt i magen og diaré

De minste barna kan ikke si at de har vondt

– De aller minste barna kan ikke fortelle at de har vondt. Foreldre bør derfor følge med hvis barnet deres mister matlysten, blir slappe, sutrete og klagete. Dette kaller vi nedsatt allmenntilstand. Da skal de ikke gå i barnehagen. Dette gjelder selv om de ikke har feber, sier Margrethe Greve-Isdahl.

Hun presiserer at det viktigste er å oppdage smitten fort. Noen barn er snørrete året rundt. De kan fortsette å gå i barnehagen så lenge symptomene ikke er nye eller annerledes, og allmenntilstanden ikke endrer seg.

Andre barn kan fortsatt være noe snørrete når de har tilfrisknet fra en infeksjon og vært hjemme noen dager.

– Hvis de kvikner til og løper rundt, kan de gå i barnehagen. Dette gjelder også skolebarn under 10 år.

– Helsemyndighetene skriver: Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke. Hvor går grensen?

– Jeg kan forstå at dette er vanskelig, særlig fordi symptomer på covid-19 ligner følgene av andre luftveisinfeksjoner. De nevnte symptomene er grunn til å holde dem hjemme, særlig hvis de har flere av dem. Vi må være mer observante nå. Akkurat nå skal foreldre ha lav terskel for å holde barnet hjemme og for selv å være hjemme fra jobben, sier hun.

– At barnet er hjemme, betyr også at det ikke kan leke med andre barn eller gå på fritidsaktiviteter. Det samme gjelder for voksne som er hjemme med symptomer, bortsett fra helt nødvendige ærend, legger hun til.

Når kan de yngste barna komme tilbake til barnehage og skole?

Folkehelseinstituttet har laget følgende oversikt over når barn under ti år kan komme tilbake i barnehage og skole:

Barn som er symptomfrie.

Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon.

Det betyr at allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage og skole dersom de er testet og funnet negative for covid-19.

Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som nesesekresjon (uansett farge på dette) eller sporadisk hoste.

Slike symptomer samtidig med god allmenntilstand er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehagen.

Alle som får påvist covid-19, skal i isolasjon og følges opp av helsetjenesten.

Alle barn med feber bør testes for covid-19

Mange foreldre kvier seg for å ta med barnet sitt på teststasjon og få den lange pinnen stukket langt bak i de små nesene. Men Margrethe Greve-Isdahl sier at alle barn med feber bør testes for covid-19.

– Hvis man er usikker på symptomene, eller hvis barnet kun har lette symptomer, kan man vente et par dager med testing, legger hun til og presiserer:

– Dette er viktig for å begrense smitten, og derfor er det viktig å ta selv milde symptomer på alvor.

