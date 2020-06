De har opplevd det på kroppen. Nå forteller de åpent om hverdagsrasismen.

– Jeg opplever mest små ting som ikke alltid er så hyggelig. Mange folk jeg ikke kjenner, kommer bort og tar på håret mitt. Og på et tidspunkt blir det veldig slitsomt. Det er som om jeg er dyr i en dyrepark. Og det er ikke så hyggelig, sier Miriam Mamito Labori (21) fra Tromsø.

I onsdagens episode av Aftenpostens daglige nyhetspodkast Forklart forteller Labori og fire andre unge personer om sitt møte med rasismen i Norge. Episoden er laget i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd. Han døde etter en brutal pågripelse i USA i slutten av mai.

Dødsfallet har fått rasismedebatten til å blusse opp igjen. I store deler av verden har det vært demonstrasjoner mot rasisme de siste dagene. Fredag var det en stor markering mot rasisme i Oslo.

Ble anklaget for tyveri

– Kan du legge fra deg det du har i lommene dine? spør butikkmedarbeideren da Yusuf Abdulkadir Isak (20) idet han skulle betale for en energidrikk i en stor matbutikk.

Han forteller at kassedamen fulgte etter ham i butikken. Han fikk en ekkel følelse da han ble anklaget for tyveri foran andre kunder.

– Hvorfor skal hun anklage meg for å noe jeg ikke har gjort? Og så står hun her foran så mange folk og roper ut at jeg har stjålet noe. Jeg følte med ydmyket og maktesløs. For hvem er det som skal tro på meg. Jeg er jo bare en mørkhudet person blir anklaget for å stjele.

– Ingen tvil om at det er rasisme i Norge

Carima Tirillsdottir Heinesen (34), kommunikasjonsansvarlig på Antirasistisk Senter, har marokkansk far og har selv merket norsk hverdagsrasisme på kroppen. Hun forteller i Forklart at å få slengt «dritt» etter seg var en del av hverdagen hennes under oppveksten.

– Det er ingen tvil om at vi har rasisme i Norge i dag. Antirasistisk Senter ga ut en rapport i 2017. Den heter «Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun». I den rapporten kommer det frem at én av fire unge mellom 14 og 30 år opplevde rasisme på jevnlig basis. Med jevnlig basis i denne rapporten menes en gang i måneden eller oftere, sier Heinesen.

Hun legger til at de unge har fortalt om mobbing i skolegården, fått rasistiske utsagn på gaten, blitt stoppet av politiet gjentatte ganger uten grunn og verbale og fysiske angrep.