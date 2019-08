Politiet fikk få nye tips i forsvinningssaken: – Vi håpet på bedre respons

I snart ti måneder har Anne-Elisabeth Hagen vært savnet.

Politiet gikk onsdag ut med meldingen om at de har funnet et skosåleavtrykk som de mener tilhører en antatt gjerningsperson. Politiinspektør Tommy Brøske sier at de har mottatt flere tips etter at de gikk ut med informasjonen.

– Noen av tipsene handler om sko, men også om andre forhold. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke kommentere nærmere innholdet i tipsene, sier han i en pressemelding.

Samtidig legger han ikke skjul på at de ønsket flere henvendelser.

– Responsen har ikke vært så god som vi hadde håpet på. Vi tror noe av årsaken kan være at mange ikke har fått dette med seg ennå, eller at man ikke har fått sjekket, sier Brøske.

Han gjentar budskapet om at politiet ønsker å komme i kontakt med alle som har kjøpt Sprox-sko hos Spar Kjøp i størrelsene 44 til 46 og betalt kontant.

Skosåleavtrykket ble funnet et «sentralt sted» i Hagens bolig i Sloraveien 4. Avtrykket ble sikret gjennom politiets kriminaltekniske undersøkelser inne i boligen, og det er blitt avsatt flere avtrykk, opplyste Brøske til Aftenposten onsdag.

Skoen av merket Sprox, som selges på Sparkjøp både i Norge og i utlandet, ble vist frem under en pressekonferansen på politihuset på Lillestrøm onsdag.

Politiet: Påfallende at kontakten har opphørt

Saken etterforskes fortsatt bredt, og politiet får fortsatt bistand fra Kripos og en rekke andre etater i Norge og i utlandet. Politiets hovedhypotese er fortsatt at Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept.

Det er over 300 dager siden Anne-Elisabeth Hagen, kona til en av Norges rikeste menn, forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

Under pressekonferansen onsdag opplyste politiet også at det ikke har vært noen ny kontakt med den antatte motparten siden 8. juli.

– Det er påfallende at kontakten på nytt har opphørt, og at det ikke har vært noen ny henvendelse siden 8. juli. Vi vurderer det som lite sannsynlig at det faktisk er mulig å fremskaffe et livsbevis, sier Brøske.

