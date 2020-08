Ukerapport fra FHI: Økende smittespredning siden midten av juli

Smittetallene i Norge er fortsatt lave, men har økt de siste to ukene i juli, viser en fersk ukerapport fra Folkehelseinstituttet.

Etter en nedgang i smittetilfeller av koronaviruset siden uke 13, er smittespredningen i Norge nå på vei oppover igjen.

I uke 30 ble det på landsbasis meldt om 94 nye smittetilfeller. Det var en økning på 41 smittetilfeller fra uken før. Nå er det meldt om 196 nye tilfeller i uke 31.

FHI understreker at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå, og at smitte hovedsaklig foregår i forbindelse med reiseaktivitet, kjente tilfeller, lokale utbrudd og klynger.

Så langt er det estimert at 0,7 prosent av befolkningenen har vært smittet med covid-19. Smittetallet per 100.000 innbyggere ligger nå på 5,4.

Den nye rapporten tar for seg perioden 27. juli til 2. august (uke 31).

Usikkert om det er begynnelsen på en stigende trend

Mer reiseaktivitet ser ut til å gi noe økt importsmitte. Denne kommer i hovedsak fra «røde» land som fortsatt er omfattet av karanteneplikten.

Det er imidlertid for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend, skriver FHI.

Også i ukerapporten for uke 30 ble det også påpekt en økning i andelen smittetilfeller fra utlandet. FHI forventet også da en pågående økning av tilfeller i forbindelse med økt reiseaktivitet og lokale utbrudd.

Onsdag sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV2 at det om kort tid vil komme nye råd for bruk av munnbind og reiser med kollektivtransport. I både Bergen og Oslo har myndighetene den siste tiden vært opptatt av hvordan man skal begrense smittespredning etter ferien.

Totalt er det nå meldt om 9323 bekreftede tilfeller av koronasmitte i Norge. Til og med uke 31 hadde over 457.000 nordmenn testet seg for covid-19, noe som tilsvarer omtrent 8,5 prosent av befolkningen.

FHI estimerer at om lag 95 prosent av alle som har fått påvist covid-19 i Norge, nå er friskmeldte.

