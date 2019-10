Ti beboere evakuert etter ras i Valdres

– Våre eksperter skal møte representanter fra kommunen og foreta en befaring og undersøkelse av det aktuelle området, sier regionsjef Toril Hofshagen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Politiet fikk melding om ras nord for Øye i Valdres klokken 22.20 tirsdag kveld. Ingen hus eller mennesker ble truffet av raset, men flere merket det.

– Vi ble oppringt like før klokken 22.30 i går kveld. Vi fikk snakket med huseier som beskrev skredet som kraftig. Vi satte raskt eksperter på saken for å se på området og skredhistorikken. Kombinasjonen av huseiers beskrivelser og ekspertenes vurdering gjorde at vi rundt klokken 23.10 anbefalte at det skulle iverksettes evakuering, sier Hofshagen.

Ti personer ble evakuert fra to hus i området.

Hofsdagen sier at ekspertene har med seg en drone, som de vil bruke til å vurdere området.

– Med mindre det er mye tåke, bør vi ha gjort oss opp en mening i løpet av dagen av hvordan situasjonen er i området, sier hun.

Ingebjørg Kjørlien er blant de evakuerte. Hun sier at hun snakket med NVE.

– Det var flere mindre ras hele dagen, og de ble større mot kvelden, sier Kjørlien til Oppland Arbeiderblad.

– Vi hørte det buldret og hørte trær som knakk nedover fjellsiden. Da ringte vi til NVE, sier hun.