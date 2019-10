Drapstiltalte nekter for å ha skutt med vilje – hadde to maskinpistoler i bilen

I Oslo tingrett innrømmet den norskpakistanske mannen å ha avfyrt skuddet som tok livet av en polsk mann på 31 år. Han nektet imidlertid for at drapet var forsettlig og sa han egentlig skulle slå 31-åringen med våpenet da det gikk av et vådeskudd, skriver Dagbladet.

Det skal ha oppstått en konflikt mellom 34-åringen og 31-åringen, og den nå drapstiltalte skal ha trodd at den polske mannen ville angripe ham – og oppfattet at han ville ta fra ham våpenet.

– Panikk

– Jeg valgte da å svinge til med våpenet og traff ham i skuldra. Da sa det pang, og det gikk av et smell. I full panikk tok jeg det andre våpenet fra bilen og begynte å løpe rundt på stedet før jeg kjørte derfra i en annen bil, sa 34-åringen i retten.

Totalt åtte personer ble pågrepet etter tre skyteepisoder på Bjørndal, Lambertseter og Jordal like i forkant av drapet, som skjedde tidlig 12. mars i fjor. Syv av dem, inkludert den drapstiltalte, ble tiltalt for grov våpenovertredelse.

To maskinpistoler

Mannen er også tiltalt for brudd på våpenloven fordi han hadde to maskinpistoler i Audi-en han kjørte og for å ha hatt skytevåpen på offentlig sted. I tillegg omfatter tiltalen oppbevaring av narkotika som cannabis, kokain og MDMA, som er virkestoffet i ecstasy.

Rettssaken i Oslo tingrett varer til og med fredag.