Tvillingmoren til NRK: – Det kunne gått galt med oss alle

Hun gikk bare nedover Åsengata på Torshov. I den grå barnevognen foran henne lå de syv måneder gamle tvillingene hennes: Iben på venstre side, Noah på høyre.

Så kom den kaprede ambulansen dundrende i vill fart. Den stoppet ikke før den hadde truffet barnevognen.

Det kunne gått så mye verre. Men nå er begge babyene ute fra sykehuset.

– Det er veldig godt for alle å få dem hjem, forteller moren til NRK.

Intervjuet med NRK er første gang hun uttaler seg om det enorme dramaet som utspilte seg på Torshov tirsdag denne uken.

– Hvis bilen hadde truffet litt annerledes, hadde det gått galt med oss alle, sier trebarnsmoren.

Hjernerystelse og kul i pannen

Hun forteller til NRK at Iben er den som er mest medtatt etter ulykken.

– Hun fikk hjernerystelse, og en stor kul i pannen, over venstre øye. Hun lå på intensiven i 12 timer og har fått næring intravenøst. Hun er den som er mest medtatt og slapp, og vi håper at hun blir seg selv igjen,

– Noah lå på høyre side i vognen og fikk minst skader. Han fikk tilsynelatende en lett hjernerystelse, sier moren.

Bjørge, Stein

Først kom meldingene om at barn var blitt truffet av den kaprede ambulansen. Så at det dreide seg om et tvillingpar, og at en av dem var lettere skadet.

Da de to babyene ble fraktet til sykehus, sto den grå barnevognen igjen. Den ble undersøkt av politiet.

Den 34 år gamle trebarnsmoren ønsker å være anonym, og sier at familien ønsker ro etter det som har skjedd.

Familien blir fulgt opp av kriseteamet i bydelen sin.

Siktet for drapsforsøk

Den 32 år gamle ambulansekapreren ble torsdag kveld fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han møtte ikke til fengslingsmøtet i Oslo tingrett.

Mannen er siktet for drapsforsøk, befatning med våpen, og oppbevaring av narkotika, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

Også den 25 år gamle kvinnen som var sammen med ham i den kaprede ambulansen fikk fire ukers varetekt. Hun er siktet for befatning med våpen og har anket avgjørelsen.