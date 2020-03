Bilister som kjørte Europavei 16 mellom Oslo og Hønefoss fredag, fikk seg en overraskelse da de passerte Steinssletta.

Idet de passerte kommunegrensen, tikket det inn et varsel som minnet om at det er forbudt for hytteeiere å overnatte i kommunen.

– Jeg ble forbløffet over at de åpenbart overvåker alle som passerer på en riksvei, sier en av bilistene som fikk meldingen.

Han var på dagstur for å besøke datteren i Hallingdal. Datteren tilhører risikogruppen for koronavirus og må være isolert hjemme.

Stein J. Bjørge

Mannen fikk meldingen da han kom fra Hønefoss på E16 rett før Steinssletta.

– Dette er jo en bagatell når vi ser alt som skjer i verden nå. Men jeg ble litt bekymret. Det minste de kunne gjøre, er å gå ut offentlig og si at det er slik vi har det nå, sier mannen som fikk Sms-en.

Han ønsker å være anonym av hensyn til jobb og familie.

Stein J Bjørge

Slik var meldingen

Meldingen begynte slik:

«Til deg som er eier av fritidseiendom i Hole kommune. Fastboende kan se bort ifra denne meldingen.

Vi ønsker å minne om ny den nye forskriften som forbyr overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn den man er folkeregistrert. Dette er for din egen og andres sikkerhet.

Kommunen har ikke adgang til å gi dispensasjon til forskriften eller svare spørsmål rundt dette.

Takk for at du respekterer denne regelen».

Meldingen avslutter med å ønske «alle våre hytteeiere velkommen tilbake når denne situasjonen er over».

Privat

Striden om hytteforbudet

Hytteforbudet ble først innført i flere kommuner, men senere gjort om til et nasjonalt forbud. Begrunnelsen er kapasiteten i kommunenes helsevesen.

Forrige tirsdag bestemte Helsedirektoratet og regjeringen at hytteforbudet skal gjelde til 13. april etter påskeferien.

Dagen før spurte helsedirektøren sine smittefaglige eksperter om tiltaket hadde noen effekt?

«Antagelig», svarte FHI. Begrunnelsen var blant annet mobildata.

«Mobildata fra Telenor viser en reduksjon i mobiliteten mellom kommuner på over 60 prosent», viser notater Aftenposten har fått innsyn i.

Hytteforbudet har utløst en bred debatt. «Slutt nå med dette hyttemaset», skrev stortingspresidenten på Facebook.

Helt lovlig, men upresist varsel

Myndighetene har etter loven full anledning til å bruke mobilnettet til å sende ut viktige meldinger.

Meldingen blir sendt til den enkelte når en mobiltelefon slår inn på en gitt basestasjon. I tilfellet med Hole kommune var dette en én-gangsutsendelse.

Også Hemsedal og Færder kommuner bekrefter å ha brukt systemet.

– Det her helt greit å bruke mobilnettet på denne måten, så lenge det skjer anonymt. Når slike meldinger sendes ut, betyr ikke det at man spores. Men det er viktig hvordan meldingen sendes ut, og at det skjer automatisk uten noen registrering, sier Torgeir Waterhouse, partner i rådgivningsselskapet Otta og tidligere direktør i IKT Norge.

Jan T. Espedal

– Hva synes du om denne meldingen?

– Jeg synes denne meldingen er altfor upresis. Det er veldig viktig at meldingene har en form som inngir tillit, trygghet og informasjon. Her fremkommer for lite informasjon.

Prioriterte rask varsling

Ordfører i Hole kommune, Syver Leivestad (H), sier til Aftenposten at kommunen, i likhet med flere andre hyttekommuner, har tatt i bruk tjenesten befolkningsvarsling.

– Vårt mål var å varsle hytteeierne og minne om det regjeringen har vedtatt, sier han.

Tjenesten er bestilt gjennom firmaet Everbridge, og kan blant annet brukes til å varsle om hendelser som alvorlig vær, vold på arbeidsplassen, terrorisme og IT- og strømbrudd skriver selskapet på sine nettsider.

Høyre

– Meldingen får kritikk for å være upresis?

– Ja, det kan jeg være enig i. Her kunne vi ha sendt en melding til bare hytteeierne, men det ville ha krevd en god del manuelt merarbeid og ville tatt mye lengre tid, sier Leivestad.

– Samtidig står det i meldingen at den bare gjelder for dem med fritidsbolig i kommunen. Her prioriterte vi heller å sende ut en melding raskt av hensyn til eldre, helsetilbudet i kommunen og smittevern. Presisjon i hvem vi nådde kom derfor i annen rekke denne gangen.

Han forteller at meldingen nådde omtrent 9000 mobiltelefoner.

– I Hole kommune er det rundt 7000 fastboende. Også personer på gjennomreise i kommunen fikk denne meldingen, så overskuddet er ikke nødvendigvis representativt for hvor mange hytteeiere som var i kommunen på dette tidspunktet, forklarer ordføreren.