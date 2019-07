Mens mulla Krekar ble begjært varetektsfengslet av norske påtalemyndigheter, rettet hans forsvarer Brynjar Meling en kraftsalve mot Fremskrittspartiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Justis- og beredskapsdepartementet og tidligere statssekretær, Vidar Brein-Karlsen (Frp).

– Jeg har etterlyst svar på ett spørsmål: Hva gjorde Vidar Brein-Karlsen i møtet med sin italienske kollega den 7. juli 2014? Får jeg svar på det spørsmålet, skal jeg være veldig fornøyd.

– Så du mener altså at PST er styrt av Fremskrittspartiet som du har sagt i retten?

– PST er i en vanskelig situasjon. De har sine formelle oppgaver. Kanskje burde de ha vært voksne nok til å sette foten ned. De burde i hvert fall ikke la seg bruke til å fengsle en mann, når de vet at dette er et politisk spill, sier Meling.

Fakta: Hvem er mulla Krekar? 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad. Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991. Ledet frem til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H). Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler. 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder Rawti Shax, som de omtaler som et terrornettverk, og krever ham utlevert. Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i Nord-Italia i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger. Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise. 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig. Kilde: NTB

Aftenposten-avsløring

For å forstå saken må man tilbake til 2015 og 2016, da Aftenposten og NRK omtalte det politiske spillet bak fasaden.

Aftenposten skrev i februar 2015 at det hadde vært møter og samtaler på embetsverksnivå mellom italienske og norske myndigheter om mulla Krekar i 2014. Da skal italienske myndigheter ha sagt seg villig til å gå i dialog om en mulig overføring. «Italia-sporet» ble lenge jobbet med fra norsk hold, fikk Aftenposten opplyst fra flere uavhengige kilder.

I 2016 navnga NRK daværende statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet og sa at han hadde møtt en italiensk statssekretær for å diskutere en mulig utlevering av mulla Krekar. Dette skjedde ett og et halvt år før Italia etterlyste og begjærte Krekar utlevert som leder for Rawti Shax, som italienske myndigheter mener er en terrororganisasjon.

Etter det Aftenposten kjente til, skal det ha blitt diskutert flere muligheter for utlevering. Norge på sin side lovet å bidra til terrorbekjempelse.

I dag jobber Brein-Karlsen i en toppstilling i det kinesiske teleselskapet Huawei. Han ønsker ikke å kommentere saken og henviser i en tekstmelding til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Politisk fange

Krekar mener også at Frp forsøker å få ham ut av landet. Under fengslingsmøtet onsdag ga 63-åringen uttrykk for at han ikke vil reise til Italia for å forklare seg. Krekar mener han da risikerer å bli sendt videre til USA, Irak eller Jordan.

– Frp eller PST. De prøver å sende meg ut av landet, sa Krekar.

Meling mener Krekar er blitt en politisk fange og blir brukt i et spill.

– At PST lar seg bruke til å oppfylle Frps valgkampløfter, er en skandale og en skam for norsk offentlighet, sa Meling under fengslingsmøtet.

PST vil ikke svare

Aftenposten har kontaktet Justis- og beredskapsdepartementet for kommentarer, men har så langt ikke fått svar. Heller ikke i 2015 eller 2016 ville myndighetene kommentere opplysningene.

PST har registrert Melings kommentarer, men vil ikke svare på anklagene.

– Det er noe vi ikke kan forholde oss til. Vi legger til grunn at dette er en sak som behandles av italiensk påtalemyndighet og domstol, på samme måte håndteres denne saken av norsk påtalemyndighet og domstoler her, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard, som er påtaleansvarlig for PST, til Aftenposten.

– Visste PST om møtet daværende statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, hadde med italienske myndigheter i 2014?

– Jeg ønsker ikke å gå noe nærmere inn på det, svarer Nygaard.