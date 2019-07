Fornebubanen i strid med grunneier om tilgang til tomt

Flere private grunneiere må gi fra seg deler av tomten sin for å gi plass til Fornebubanen. Partene har i de fleste sakene kommet til enighet, men én grunneier på Fornebu har sagt tydelig nei, skriver Teknisk Ukeblad.

– Vi kjemper imot med nebb og klør til siste blodsdråpe, vi er ikke interessert i å ha Fornebubanen under vår eiendom i det hele tatt, sier Rigmor Borgersen. Hun er styreleder i eiendomsselskapet Santo AS, som eier eiendommen.

Hun hevder at Fornebubanen vil ta hele tomten og at det hun omtaler som en av landets mest verdifulle tomter, vil ødelegges.

Fornebubanen har som følge av striden bedt Bærum kommune om å fatte et såkalt eksproprieringsvedtak, som innebærer at grunneier mot erstatning kan bli fratatt eiendom.

Teknisk Ukeblad skriver at det var to resultatløse forhandlingsmøter for å inngå en avtale før det ble bedt om ekspropriasjonsvedtak.

Kjell Blomseth, grunnerverver i Fornebubanen, sier at kommunikasjonen med eierne har vært anstrengt.

– Grunneier har vært avvisende til hele prosessen, sier han.