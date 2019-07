Mann i Bergen ba om å få bli varetektsfengslet

Samme dag ble mannen pågrepet, og torsdag ble han fremstilt for fengsling i Bergen tingrett. Retten har besluttet å varetektsfengsle mannen i fire uker, skriver Bergensavisen.

Politiet mener 24-åringens egenbegjæring om fengsling var godt begrunnet.

– Det er ikke så ofte folk selv kommer til politiet og ber om å bli fengslet. Jeg har aldri opplevd det før, sier politifullmektig Elisabeth Morstøl i Vest politidistrikt til avisa.

Natt til søndag utløste 24-åringen en stor redningsaksjon i Sandviken. Etter at han selv ble plukket opp fra sjøen, sa mannen at det var flere personer i sjøen. Det stemte ikke, og da søket ble avsluttet, ble mannen siktet for å ha meldt inn en falsk hendelse.

Mannen er også siktet for brannstiftelse etter en brann på Laksevåg i november 2018.